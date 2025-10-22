#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
538.56
625.65
6.62
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
538.56
625.65
6.62
Қоғам

Білім саласын тағы бір реформа күтіп тұр ма - жаңа министр жауабы

Жұлдыз Сүлейменова, білім саласы, реформа, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2025 17:23 Сурет: Zakon.kz/Оксана Даирова
Жаңа министр Жұлдыз Сүлейменова 2025 жылы 22 қазанда Мәжіліс дәлізінде журналистерге берген сұқбатында білім беру саласында қандай өзгерістер күтіліп отырғанын айтып, өз ойымен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жұлдыз Сүлейменова депутат, сол секілді әйел саясаткер ретінде әрқашан БАҚ өкілдеріне ашық болып келгенін атап өтті.

"Мен жалғызбасты, көпбалалы аналарға қатысты өткір мәселелер көтердім. Өздеріңізге белгілі, алыс аудандарға, шалғай ауылдарға, елдімекендерге де бардым. Міне, осы ашықтықты, осы ұстанымымды сақтап қалғым келеді", - деді ол.

Оның айтуынша, аса бір жаңа реформалар күтілмейді.

"Біз алдыңғы барлық мектеп реформаларын қарастырып, талдаймыз. Сондай-ақ бізде білім беру сапасын арттыру деген нақты міндет бар, оны жаңа реформа деп айта алмаймыз, қолға алынғанның жалғасы. Екінші міндет - мұғалімдерді қолдау, мұғалімдердің мәртебесін қолдау. Бұл арада, әрине, аттестаттауға, педагогтардың жұмысының сапасына қатысты бірнеше мәселе бар, сондай-ақ педагогтарды заңнама тұрғысында қолдау, өздеріне тән емес функциялардан босату", деп сөзін толықтырды министр.

Оның айтуынша, мұғалімдердің жалақысы мен стипендияны арттыру мәселелері үш жылдық бюджетте қарастырылып қойған.

Сондай-ақ ол "мектеп оқушыларына артылатын жүктемені азайту жоспарланып отыр ма" деген сұраққа да жауап бере кетті.

"Мұндай да мәселе бар, 1-ден 11-сыныпқа дейінгі МЖМБС қазірдің өзінде бекітіліп қойған. Қазір апробация процесі жүріп жатыр, бірақ бірнеше пән біріктіріле ме, жоқ па, мұны тек желтоқсан айының соңына қарай айта аламыз", – деді Жұлдыз Сүлейменова.

2025 жылы 29 қыркүйекте Қасым-Жомарт Тоқаев Оқу-ағарту министрін қызметінен босатып, жаңасын тағайындады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Мәскеуде Көшербаев пен Лавров қандай мәселелерді талқылады
17:50, Бүгін
Мәскеуде Көшербаев пен Лавров қандай мәселелерді талқылады
Шетелдіктердің саусақ ізі базасы неге жұмыс істемей тұр - ІІМ басшысы жауабы
18:42, 13 қазан 2025
Шетелдіктердің саусақ ізі базасы неге жұмыс істемей тұр - ІІМ басшысы жауабы
Мемлекеттік қызметкерлерге қатысты жаңа шектеу түрі енгізілді
19:31, 22 сәуір 2024
Мемлекеттік қызметкерлерге қатысты жаңа шектеу түрі енгізілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: