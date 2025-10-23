Қарағандыда 273 мың теңгенің киімін ұрлаған күдікті ұсталды
Оқиға барысында белгісіз азамат жалпы құны 273 мың теңге болатын киім-кешекті жасырын түрде алып кеткен.
Сауда орны иесіне елеулі материалдық шығын келтірілген. Қарағанды облысының полиция департаменті қызметкерлері қылмыс туралы хабар түскен сәттен бастап жедел іс-шаралар кешенін жүргізді.
Нәтижесінде 34 жастағы Қарағанды тұрғыны анықталып, ұсталды. Тергеу кезінде күдіктінің бутикке бірнеше рет кіріп, әр келген сайын өзіне ұнаған тауарларды жасырын алып шыққаны анықталды.
Осылайша ол қымбат киімдерді кезең-кезеңімен ұрлап, дүкен қызметкерлерінің назарын аудартпаған. Қазіргі уақытта аталған факті бойынша Қылмыстық кодекстің 188-бабы (Ұрлық) бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.
Ұрланған заттар табылып, иесіне қайтарылды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.