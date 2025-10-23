#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.53
623.94
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.53
623.94
6.59
Қоғам

Қарағандыда 273 мың теңгенің киімін ұрлаған күдікті ұсталды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2025 14:37 Фото: Zakon.kz
Қарағанды қаласындағы ірі сауда орталықтарының бірінде орналасқан бутикке ұрлыққа түскен ер адам полиция қызметкерлерімен ұсталды.

Оқиға барысында белгісіз азамат жалпы құны 273 мың теңге болатын киім-кешекті жасырын түрде алып кеткен.

Сауда орны иесіне елеулі материалдық шығын келтірілген. Қарағанды облысының полиция департаменті қызметкерлері қылмыс туралы хабар түскен сәттен бастап жедел іс-шаралар кешенін жүргізді.

Нәтижесінде 34 жастағы Қарағанды тұрғыны анықталып, ұсталды. Тергеу кезінде күдіктінің бутикке бірнеше рет кіріп, әр келген сайын өзіне ұнаған тауарларды жасырын алып шыққаны анықталды.

Осылайша ол қымбат киімдерді кезең-кезеңімен ұрлап, дүкен қызметкерлерінің назарын аудартпаған. Қазіргі уақытта аталған факті бойынша Қылмыстық кодекстің 188-бабы (Ұрлық) бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.

Ұрланған заттар табылып, иесіне қайтарылды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қарағандыда телефон ұрлап, ломбардқа өткізбек болған күдікті ұсталды
12:41, 10 шілде 2025
Қарағандыда телефон ұрлап, ломбардқа өткізбек болған күдікті ұсталды
Елордада сауда үйінен бірнеше күрте ұрлаған күдікті анықталды
13:02, 03 ақпан 2025
Елордада сауда үйінен бірнеше күрте ұрлаған күдікті анықталды
25 млн теңгенің алтын бұйымын жымқырған қылмыстық топ ұсталды
16:02, 03 қараша 2023
25 млн теңгенің алтын бұйымын жымқырған қылмыстық топ ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: