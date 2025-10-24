#Қазақстан
Қоғам

Бағасы төмен, сапасы жоғары: Алматыда қашан және қайда үлкен жәрмеңке өтетіні белгілі болды

Ярмарка, базар, рынок, торговля, продукты питания, овощи, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2025 09:39 Фото: пресс-служба акимата Алматы
25-27 қазан аралығында Алматыда Қазақстан Республикасының 35 жылдығына арналған ауыл шаруашылығының кеңейтілген жәрмеңкесі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы әкімдігінің берген мәліметіне сай, тұрғындар мен қала қонақтары 4 өңірден келген 15 ауданның фермерлері мен ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерінен жаңа әрі сапалы өнімдерді қолжетімді бағамен тікелей сатып ала алады.

Жәрмеңке Қазыбек би көшесінде – Абылай хан даңғылынан Панфилов көшесіне дейінгі аралықта ұйымдастырылып, таңғы 08:00-ден кешкі 17:00-ге дейін жұмыс істейді.

Іс-шара аясында 50-ден астам тауар түрі ұсынылады. Олардың қатарында ет пен сүт өнімдері, жеміс-көкөністер, шұжықтар, жарма, ұн, өсімдік және жануар майлары және басқа да өнімдер бар.

Жалпы сатылымға шығарылатын өнім көлемі шамамен 400 тонна: оның ішінде 120 тонна – ет өнімі, 100 тонна – көкөніс пен жеміс, 50 тонна – сүт өнімдері, 130 тонна – басқа да тауарлар.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
