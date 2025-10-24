#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Израильдің аннексиялық жоспарына Трамп қарсы шықты

24.10.2025 15:19
Израиль парламенті Батыс жағалауды аннексиялау туралы жобаны алдын-ала мақұлдады.

Дегенмен бұл құжат заңға айналуы үшін әлі үш рет дауыс берілу тиіс.

Соңғы мәліметке қарағанда, жобаны премьер-министр Биньямин Нетаньяхудың "Ликуд" партиясы құптамаған және де палестиналық территорияны еврей мемлекетінің құрамына қосуға АҚШ президенті Дональд Трамп та қарсы шықты.

Израиль Иордан өзенінің батыс жағалауын 1967 жылғы соғыста басып алды, деп жазады qazaqstan.tv.

Израильдің енді бұл аумақты аннексиялау жоспары Таяу Шығыста екі мемлекет құрып, бейбітшілік орнату идеясын жүзеге асыруға үлкен кедергі жасауы мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
