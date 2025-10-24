Израильдің аннексиялық жоспарына Трамп қарсы шықты
Фото: flickr/Gage Skidmore
Израиль парламенті Батыс жағалауды аннексиялау туралы жобаны алдын-ала мақұлдады.
Дегенмен бұл құжат заңға айналуы үшін әлі үш рет дауыс берілу тиіс.
Соңғы мәліметке қарағанда, жобаны премьер-министр Биньямин Нетаньяхудың "Ликуд" партиясы құптамаған және де палестиналық территорияны еврей мемлекетінің құрамына қосуға АҚШ президенті Дональд Трамп та қарсы шықты.
Израиль Иордан өзенінің батыс жағалауын 1967 жылғы соғыста басып алды, деп жазады qazaqstan.tv.
Израильдің енді бұл аумақты аннексиялау жоспары Таяу Шығыста екі мемлекет құрып, бейбітшілік орнату идеясын жүзеге асыруға үлкен кедергі жасауы мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript