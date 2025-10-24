Еліміздің қай өңірлерінде дауылды ескерту жарияланды
Қызылорда облысында төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Қызылордада 25 қазанда жоғары өрт қаупі сақталады.
Қарағанды облысының батысында жоғары өрт қаупі күтіледі.
Түнде және таңертең Атырау облысының солтүстігінде тұман түседі деп күтіледі. Облыстың оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстік-шығысында, оңтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Атырауда 25 қазанда төтенше өрт қаупі сақталады.
Ұлытау облысында жоғары өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Жезқазғанда 25 қазанда жоғары өрт қаупі сақталады.
Түркістан облысында оңтүстік-батыстан жел соғады, облыстың тау асуларында соққан желдің күші 15-20 м/с құрайды.
Ақтөбе облысының оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі, облыстың батысында, солтүстік-шығысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады.
Абай облысында оңтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, облыстың оңтүстігінде, орталығында соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.
Шығыс Қазақстан облысында оңтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, облыстың оңтүстік-шығысында, орталығында соққан желдің екпіні 15-20 м/с дейін жетеді.
Ақмола облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтіледі. Облыстың оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады.
25 қазанда Павлодар облысының солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтіледі
Түнде Қостанай облысының солтүстігінде, шығысында көктайғақ, түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында тұман болады деп болжанады. Күндіз облыстың оңтүстігінде, шығысында солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі, облыстың оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Таңертең және күндіз Жамбыл облысының оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында солтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Облыстың батысында, солтүстігінде төтенше өрт қаупі, облыстың орталығында, оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Таразда 25 қазанда жоғары өрт қаупі күтіледі.
Түнде және таңертең Маңғыстау облысының оңтүстік-батысында тұман күтіледі. Облыста жоғары өрт қаупі сақталады. Ақтауда 25 қазанда жоғары өрт қаупі сақталады.
Түнде Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында, күндіз солтүстігінде, шығысында көктайғақ, облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман түседі деп күтіледі. Күндіз облыстың шығысында, оңтүстігінде батыстан, солтүстік батыстан жел соғды, екпіні - 15-20 м/с. Петропавлда 25 қазанда тұман түседі, түнде көктайғақ болады деп күтіледі.
Бұған дейін синоптиктер Алматы қаласы бойынша алдағы бір аптаға арналған ауа райы болжамымен бөліскен болатын.