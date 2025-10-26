#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
538.13
624.88
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
538.13
624.88
6.64
Қоғам

Түркістан облысында ауруханадан қашқан сотталушы ұсталды

Түркістан облысында ауруханадан қашқан сотталушы ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.10.2025 12:43 Сурет: Zakon.kz
2025 жылғы 26 қазанда Түркістан облысында ем қабылдау кезінде ауруханадан қашып кеткен сотталушы ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полиция департаментінің мәліметінше, ол Түркістан қаласында танысының үйінен табылған.

"Ұсталған адам тергеу изоляторына қамалды. Қазір барлық мән-жайды анықтауға бағытталған қажетті процессуалдық шаралар жүргізіліп жатыр. Алдын ала тергеу басталды", - делінген Түркістан облысы полиция департаментінің хабарламасында.

Еске салайық, 2025 жылғы 23 қазанда Түркістан облысындағы медициналық мекемеде ем алып жатқан айыпталушы ауруханадан өз бетімен кетіп қалған болатын.

Оны ұстау үшін полиция блокпосттар орнатқан еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
450 шаршы метр: Батыс Қазақстан облысында кафеде ірі өрт болды
13:13, Бүгін
450 шаршы метр: Батыс Қазақстан облысында кафеде ірі өрт болды
Бекеттер қойылып, іздеу жарияланды: Түркістан облысында не болып жатыр
17:53, 24 қазан 2025
Бекеттер қойылып, іздеу жарияланды: Түркістан облысында не болып жатыр
Шымкентте алаяқ әйел ауруханадан қашып кетті
10:47, 13 қыркүйек 2023
Шымкентте алаяқ әйел ауруханадан қашып кетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: