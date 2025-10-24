#Қазақстан
Құқық

Бекеттер қойылып, іздеу жарияланды: Түркістан облысында не болып жатыр

Полиция, Түркістан облысы, сотталушы, аурухана, қашу, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2025 17:53 Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Түркістан облысында ауруханадан қашып кеткен сотталушы іздестіріліп жатыр. Болған оқиғаның егжей-тегжейімен өңірлік полиция департаментінің (ПД) баспасөз қызметі бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Облыста полиция ізін суытқан сотталушының қайда екенін анықтап, оны ұстауға бағытталған жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуде.

ПД мәліметтері бойынша, 2025 жылдың 23 қазанында емделіп жатқан сотталушы медициналық мекемеден қашып кеткен. Оны ұстауға барлық полиция бөлімшелері жұмылдырылды. Облыс аумағында бақылау бекеттері қойылып, жедел-іздестіру іс-шаралары жүргізілуде.

"Болған оқиға фактісі бойынша қызметтік тергеу басталды, оның қорытындысы бойынша барлық кінәлі тұлғаларға қатысты қатаң шаралар қабылданатын болады". Түркістан облысы ПД баспасөз қызметі

Сондай-ақ, аталған жағдай облыстық полиция департаменті басшылығының жеке бақылауында екендігі де нақтыланады.

Бұған дейін Астанада есігі ашық қалған автокөліктерді жағалайтын күдікті ұсталғаны хабарланған.

