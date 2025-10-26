Қазақстанның СІМ АҚШ шенеуніктерінің Қазақстанға алдағы сапарын растады
Ведомствоның баспасөз қызметінің мәліметінше, келесі аптада АҚШ-тың Оңтүстік және Орталық Азия істері жөніндегі арнайы өкілі Серхио Гор мен АҚШ Мемлекеттік хатшысының орынбасары Кристофер Ландаудың Қазақстанға сапары жоспарланып отыр.
Сапар барысында тараптар екіжақты және өңірлік күн тәртібіндегі кең ауқымды мәселелерін, соның ішінде қазақ-америкалық саяси диалогты нығайту мен сауда-экономикалық ынтымақтастықты кеңейтуді талқылайды. Ерекше назар өңірлік тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, сондай-ақ C5+1 форматындағы өзара іс-қимылды тереңдетуге аударылады.
"Аталған сапар Қазақстан мен АҚШ арасындағы өзара құрмет, сенім және Орталық Азия өңірінің орнықты дамуын қамтамасыз ету ісіндегі ортақ мүдделерге негізделген стратегиялық серіктестіктің тұрақты сипатының тағы бір дәлелі болмақ", - делінген хабарламада.
Еске салайық, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев 6 қараша күні Вашингтонда өтетін Орталық Азия – АҚШ форматындағы саммитке қатысуға шақырғаны үшін Президент Дональд Трампқа шынайы ризашылығын білдіріп, хат жолдағанын жазған едік.