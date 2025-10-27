#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Қоғам

Тоқаев Президент Әкімшілігінің Ішкі саясат бөлімінің меңгерушісін қызметінен босатты

Абзал Нүкенов, ҚР Президенті Әкімшілігінің Ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.10.2025 11:15 Сурет: akorda.kz
Абзал Нүкенов ҚР Президенті Әкімшілігінің Ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі қызметінен кетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2025 жылғы 27 қазанда Ақорда таратқан мәлімдемеден белгілі болды.

"Мемлекет басшысының өкімімен Абзал Нүкенұлы Нүкенов Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі лауазымынан босатылды",- делінген ақпаратта.

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев 6 қараша күні Вашингтонда өтетін Орталық Азия – АҚШ форматындағы саммитке қатысуға шақырғаны үшін Президент Дональд Трампқа шынайы ризашылығын білдіріп, хат жолдағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстан БҰҰ-ның киберқылмысқа қарсы конвенциясына қол қойды
12:59, Бүгін
Қазақстан БҰҰ-ның киберқылмысқа қарсы конвенциясына қол қойды
Тоқаев Президент әкімшілігінің Сыртқы саясат және халықаралық байланыстар бөлімінің меңгерушісін тағайындады
16:21, 11 шілде 2023
Тоқаев Президент әкімшілігінің Сыртқы саясат және халықаралық байланыстар бөлімінің меңгерушісін тағайындады
Айжан Шайназарова ҚР Президенті әкімшілігінің Ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі болды
17:08, 06 қыркүйек 2023
Айжан Шайназарова ҚР Президенті әкімшілігінің Ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: