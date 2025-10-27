Тоқаев Президент Әкімшілігінің Ішкі саясат бөлімінің меңгерушісін қызметінен босатты
Сурет: akorda.kz
Абзал Нүкенов ҚР Президенті Әкімшілігінің Ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі қызметінен кетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2025 жылғы 27 қазанда Ақорда таратқан мәлімдемеден белгілі болды.
"Мемлекет басшысының өкімімен Абзал Нүкенұлы Нүкенов Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі лауазымынан босатылды",- делінген ақпаратта.
Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев 6 қараша күні Вашингтонда өтетін Орталық Азия – АҚШ форматындағы саммитке қатысуға шақырғаны үшін Президент Дональд Трампқа шынайы ризашылығын білдіріп, хат жолдағанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript