#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
538.13
624.88
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
538.13
624.88
6.64
Қоғам

Астанада қайта жөндеуге байланысты жабылған Қонаев көшесі ашылады

Астана, Қонаев көшесі, қайта жөндеу, ашылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.10.2025 20:55 Сурет: Астана қаласы әкімдігі
Астанада 28 қазаннан бастап Дінмұхаммед Қонаев көшесі бойында көлік қозғалысы қайта жанданады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Елорда әкімдігі сайтында келтірілген дерекке сүйенсек, Тұран даңғылынан Қабанбай батыр даңғылына дейінгі аралықта көлік қозғалысы қалпына келтіріледі.

"Нысанның жерүсті бөлігінде негізгі құрылыс жұмысы аяқталды: жаңа жол жамылғысы төселді, таңбалар сызылды, қажетті жол белгілерінің барлығы орнатылды. Аталған учаске толықтай пайдалануға дайын. Қазіргі уақытта көпір өткелі құрылысының үстіңгі бөлігінде және іргелес аумақта әрлеу және абаттандыру жұмысы жалғасып жатыр. Осы учаскеде қозғалыстың қайта ашылуы елорданың орталық аудандары арасындағы көлік байланысын айтарлықтай жақсартып, көршілес магистральдарға түсетін жүктемені азайтуға және қала тұрғындары мен қонақтарының жолға кететін уақытын қысқартуға мүмкіндік береді", делінген 2025 жылдың 27 қазандағы хабарламада.

Бұған дейін Астанада Республика күнінде жүгіру жарысына қатысқан 82 жастағы ақсақал көпті тәнті еткенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
"Тұман түсіп, жел тұрады". Сейсенбіде еліміздің басым бөлігінде дауылды ескерту жарияланды
22:24, 27 қазан 2025
"Тұман түсіп, жел тұрады". Сейсенбіде еліміздің басым бөлігінде дауылды ескерту жарияланды
Астанада бірнеше автобус қозғалыс сызбасын өзгертті
09:31, 30 қазан 2024
Астанада бірнеше автобус қозғалыс сызбасын өзгертті
Астанада көше мен көпір жөндеуге жабылады
11:12, 04 маусым 2024
Астанада көше мен көпір жөндеуге жабылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: