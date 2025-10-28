2029 жылға қарай электр энергиясының профициті қамтамасыз етіледі – Энергетика министрі
2025 жылдың 28 қазанында Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов Үкімет отырысында елдің энергетикалық қуатын арттыруға бағытталған жаңа жобаларды іске асыру жоспары жөнінде айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Министрдің айтуынша, 2029 жылға дейін жалпы қуаты 6,6 ГВт болатын 68 жоба жүзеге асырылмақ.
"2025 жылы 621 МВт-тан астам жаңа қуат көздерін іске қосу жоспарланған. Оның ішінде 166 МВт – дәстүрлі энергетика нысандары, ал тоғыз жоба – жаңартылатын энергия көздері (ЖЭК), олардың жалпы қуаты 455 МВт. Бүгінгі күнге дейін 370 МВт қуат іске қосылды, оның 216 МВт – жаңартылатын көздерден. Жыл соңына дейін қосымша 251 МВт іске қосылады", – деді Ақкенженов.
Министрдің мәліметінше, 2026 жылы шамамен 2 600 МВт жаңа қуат іске қосылады, оның ішінде сегіз ЖЭК нысанының жалпы қуаты – 174 МВт. Ал, 2027 жылы – 1 500 МВт, оның ішінде 573 МВт қуатты көрсететін 13 жаңартылатын энергия жобасы бар.
"Осылайша, 2029 жылға қарай еліміздің экономикасының электр энергиясына деген барлық қажеттілігі толық қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар, энергетикалық жүйеде профицит (артық қуат) қалыптасады. Бұл өз кезегінде Қазақстанның экспорттық әлеуетін арттыруға мүмкіндік береді", – деп қосты министр.
