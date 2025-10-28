#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Оқиғалар

Алматыда 5 шетелдік теракт жасамақ болды - ҰҚК мәлімдемесі

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, КНБ РК, ОПГ, приступная группировка, криминал, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2025 10:52 Фото: Zakon.kz
ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті 2025 жылғы 28 қазанда террорлық актінің алдын алу туралы мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сейсенбіде таратылған ақпаратқа сүйенсек:

"Ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы қаласында 2025 жылдың қыркүйегінде 5 шетелдік азамат жоспарлаған террорлық актісінің алдын алды. Олардың барлығы қамауға алынып, тергеу жүргізілуде".

Сонымен қатар, комитет биыл қыркүйек пен қазанда терроризмді насихаттады деген күдікпен қылмыстық істер аясында 8 қазақстандық қамауға алынғанын мәлімдеді.

"Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабының 1-бөлігіне сәйкес тергеп-тексеру барысы туралы ақпарат жария етуге жатпайды".ҚР ҰҚК

Сол кезеңде ҰҚК материалдары бойынша 6 адам террористік және экстремистік қылмыстар жасағаны үшін түрлі мерзімге бас бостандығынан айыруға сотталған.

"Жалпы жыл басынан осындай қылмыстары үшін 89 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылды, оның ішінде 6 адам шетелдік",- делінген ақпаратта.

Бұған дейін Қызылордада полицейлердің заңсыз аңшылықпен айналысқан азаматты ұстағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
"Ақорда" резиденциясында Финляндия президентін қарсы алу рәсімі өтті
11:40, Бүгін
"Ақорда" резиденциясында Финляндия президентін қарсы алу рәсімі өтті
ҰҚК лаңкестік лагерьлерде дайындықтан өткен радикалды ұстады
10:25, 08 тамыз 2024
ҰҚК лаңкестік лагерьлерде дайындықтан өткен радикалды ұстады
ҰҚК Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметін құру туралы мәлімдеме жасады
16:57, 02 шілде 2025
ҰҚК Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметін құру туралы мәлімдеме жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: