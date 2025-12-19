"999" таңбасы: ҰҚК шетелдік азаматты ұстады және Қазақстан шекарасындағы есірткі арнасын жойды
Қазақстанның бір облысында есірткі арнасы анықталды. Бұл туралы 2025 жылғы 19 желтоқсанда Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) хабарлады, деп жазады Zakon.kz.
Релизде келесідей мәліметтер берілген:
Биыл 14 желтоқсанда Жамбыл облысының "Айша-бибі" өткізу пунктінде ҰҚК Шекара қызметі есірткі заттарының ірі партиясын алып өту әрекетінің жолын кесті. Техникалық құралдарды қолдану арқылы көліктің жасырын жерлерінде күдікті зат салынған 36 қап табылды, олардың кейбіреулерінде "999" таңбасы болды.
Сараптама нәтижесінде жалпы салмағы 30 кг-дан асатын тәркіленген заттардың есірткі екендігі анықталды, оның ішінде:
- героин – 0,999 кг,
- апиын – 3,620 кг
- гашиш – 25,949 кг.
"Шетелдік азамат ұсталып, сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде." ҰҚК баспасөз қызметі
Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабының 1-бөлігіне сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.
