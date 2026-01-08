#Халық заңгері
Оқиғалар

895 ұсталған және миллиардтық шығын: ҰҚК 12 айдың қатаң статистикасын жариялады

08.01.2026 10:22
Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) 2025 жылғы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес нәтижелерін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҰҚК мәліметі бойынша, өткен жылы заңсыз әрекеттері 895 адаммен тоқтатылған. Сонымен қатар, 1 052 қылмыстық іс қозғалған, 969-ы бойынша тергеу аяқталып, олардың 860-ы сотқа жолданған.

"Сыбайлас жемқорлық фактілерінің басым бөлігі парақорлық пен бюджеттік қаражатты ұрлау сияқты қылмыстарға қатысты", – делінген ҚР ҰҚК баспасөз қызметінің хабарламасында.

Қосымша мәлімет бойынша, мемлекет қазынасына 16,1 млрд теңге қайтарылып, мүліктерге 3,3 млрд теңге көлемінде тыйым салынған.

"Сыбайлас жемқорлық фактілері туралы хабарлаған 61 адам 24,2 млн теңге көлемінде марапатталған", – деп хабарлады мамандар.

Сондай-ақ, ҚР ҰҚК 2025 жылғы Шекара қызметінің қызметі бойынша ақпаратты да ұсынған.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
