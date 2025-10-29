Павлодарда "ҰБТ үшін" 1 млн теңге пара алған мұғалім ұсталды
Павлодарда ҰБТ-ға көмектесемін деп 1 млн теңге алған бұрынғы мұғалім ұсталды. Бұл туралы 2025 жылғы 29 қазанда ҚР ІІМ мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Таратылған ақпаратқа сүйенсек, полицияға жәбірленуші ер адам жүгініп, Павлодар қаласындағы мектептердің бірінде бұрын мұғалім болып жұмыс істеген азаматтың ҰБТ-ны тапсыруға көмек көрсетемін деген желеумен өзінен 1 млн теңге көлемінде ақша алғанын хабарлаған.
"Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Қазіргі уақытта күдіктінің өңір аумағында осыған ұқсас өзге де қылмыстарға қатыстылығы тексеріліп жатыр",- делінген ақпаратта.
Полиция азаматтарға егер осындай алаяқтық әрекеттердің құрбаны болса, бірден құқық қорғау органдарына жүгінуді ескертеді.
