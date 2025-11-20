4 млн теңге: жоқ несие үшін ақша алған ер адам сотталды
Фото: Zakon.kz
Астанада ер адам адамдарға ақылы түрде жеңілдетілген несие рәсімдеуге көмектесемін деп уәде берген, деп хабарлайды Zakon.kz.
Астана прокуратурасының ақпаратына сәйкес, алаяқ 16 адамды алдап, жалпы сомасы 4 млн теңгеден асатын шығын келтірген.
"Алаяқ бір ай ішінде жеңілдетілген несие алып беремін деп уәде еткен. Мысалы, ұлттық компания қызметкері ретінде танысып, жеңілдетілген шарттармен несие рәсімдеуге көмектесемін деген желеумен, өз қызметінің құнын 100 мың теңгеге бағалаған", – деп мәлімдеді прокуратура.
Сот ер адамды кінәлі деп танып, 4 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.
Келтірілген материалдық шығын өндірілді.
Үкім заңды күшіне енді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript