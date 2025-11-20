#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
519.41
600.85
6.41
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
519.41
600.85
6.41
Оқиғалар

4 млн теңге: жоқ несие үшін ақша алған ер адам сотталды

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.11.2025 09:23 Фото: Zakon.kz
Астанада ер адам адамдарға ақылы түрде жеңілдетілген несие рәсімдеуге көмектесемін деп уәде берген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана прокуратурасының ақпаратына сәйкес, алаяқ 16 адамды алдап, жалпы сомасы 4 млн теңгеден асатын шығын келтірген.

"Алаяқ бір ай ішінде жеңілдетілген несие алып беремін деп уәде еткен. Мысалы, ұлттық компания қызметкері ретінде танысып, жеңілдетілген шарттармен несие рәсімдеуге көмектесемін деген желеумен, өз қызметінің құнын 100 мың теңгеге бағалаған", – деп мәлімдеді прокуратура.

Сот ер адамды кінәлі деп танып, 4 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.

Келтірілген материалдық шығын өндірілді.

Үкім заңды күшіне енді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Берешегі 19 млн теңге: Астанада алимент төлеуден жалтарған ер адам қамауға алынды
17:34, 13 қыркүйек 2023
Берешегі 19 млн теңге: Астанада алимент төлеуден жалтарған ер адам қамауға алынды
Астанада ер адам гашиш таратқаны үшін ұсталды
17:22, 28 наурыз 2025
Астанада ер адам гашиш таратқаны үшін ұсталды
Елордалық азамат үйін жөндетемін деп 4 млн теңгесінен қағылды
13:46, 08 шілде 2025
Елордалық азамат үйін жөндетемін деп 4 млн теңгесінен қағылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: