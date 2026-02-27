Абай облысында 20 млн теңгеден астам шығынға әкелген алаяқтық дерегі әшкереленді
Сотқа дейінгі тергеу барысында анықталғандай, 2025 жылдың тамыз айында күдікті әйел азаматтардың сеніміне кіріп, Семей қаласынан тұрғын үй рәсімдеуге көмектесуді ұсынған.
Ол пәтерді жеделдетілген тәртіппен алып беруді сылтау етіп, жәбірленушілерден ірі көлемде ақша қаражатын өз банк шоттарына аудартқан. Тергеу барысында бірнеше адамның зардап шеккені белгілі болды.
Үржар ауданының 32 жастағы тұрғыны алаяққа 8 млн 500 мың теңге аударса, Семей қаласының 55 жастағы тұрғыны 3 млн 250 мың теңгеден айырылған.
Сонымен қатар 56 жастағы семейлік тұрғын 9 млн теңге жоғалтқан. Күдіктінің әрекеттерінен келтірілген жалпы шығын 20 млн теңгеден асты. Барлық эпизодтар бойынша күдікті кінәсін мойындағанымен, ұрланған қаражатты жеке қажеттіліктеріне жұмсағандықтан ақшаны тәркілеу мүмкін болмаған.
Оның әрекеттері ірі көлемдегі алаяқтық бабы бойынша сараланды. Қазіргі уақытта күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Тергеу қылмыстың барлық мән-жайы мен ықтимал өзге эпизодтарды анықтауға бағытталған іс-шараларды жалғастыруда.
Полиция азаматтарды ескертеді: жылжымайтын мүлік немесе басқа да қымбат активтерді сатып алу кезінде тек ресми және сенімді ұйымдарға жүгініңіздер.
"Мәселені заңнан тыс шешіп беремін" деген ұсыныстар қаржылық шығынға және қылмыстық жауапкершілікке әкелуі мүмкін.