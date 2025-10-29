Трамптың арнайы өкілі Ақордаға келді
Сурет: akorda.kz
2025 жылғы 29 қазанда АҚШ президентінің Оңтүстік және Орталық Азия бойынша арнайы өкілі Серджио Гор мен АҚШ Мемлекеттік хатшысының бірінші орынбасары Кристофер Ландау Ақордаға келді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оларды Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қарсы алды.
Бұған дейін АҚШ президентінің Оңтүстік және Орталық Азия бойынша арнайы өкілі Серджио Гор мен АҚШ мемлекеттік хатшысының орынбасары Кристофер Ландаудың Алматыға келгенін жазғанбыз.
Айта кетсек, 2025 жылы 26 қазанда ҚР СІМ АҚШ-тың Оңтүстік және Орталық Азия істері жөніндегі арнайы өкілі Серхио Гор мен АҚШ Мемлекеттік хатшысының орынбасары Кристофер Ландаудың Қазақстанға сапары жоспарланып отырғанын растаған болатын.
