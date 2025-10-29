Қазақстанда отандық картоп жеткілікті болса да, неліктен импорт жасалады - министрлік түсіндіріп берді
2025 жылғы 29 қазанда Ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтанов Мәжіліс мінберінде Қазақстанның картоппен қамтамасыз етілу деңгейі туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Оның мәліметінше, биыл елімізде шамамен 27 млн тонна астық және 3 млн тонна картоп жиналды. Вице-министрдің айтуынша, бұл көлем ішкі қажеттілікті толық қамтуға жеткілікті.
"Ішкі нарықты толық қамтамасыз ету үшін, медициналық тұтыну нормасына сәйкес, бізге 2 млн тонна картоп қажет. Өткен жылы өзімізде картопқа жоғары сұраныс болды, бұл ел ішіндегі бағаға да әсер етті. Сол себепті биыл ұйымдасқан шаруашылықтар былтырғыдан көбірек егіс салды. Нәтижесінде 3 млн тонна өнім – ішкі нарықты толық қамтамасыз етуге де, сонымен қатар бір бөлігін экспортқа шығаруға да жеткілікті", – деді Сұлтанов.
Соған қарамастан, Қазақстан бұл өнімді импорттауды жалғастырып келеді. Вице-министр бұл жағдайдың себебін түсіндірді:
"Бұл – басқа мәселе. Бұл – өнімнің сақталуына қатысты сұрақ. Біз картопты жыл бойы емес, маусымаралық кезеңде, яғни көктемде импорттаймыз. Егер ауыл шаруашылығы тауарын өндірушінің өнімді 9 айға дейін сақтауға мүмкіндік беретін өз сақтау қоймалары болмаса, онда картоп дұрыс жағдайда сақталмай, жарамсыз болып қалады. Сол кезде тұтынушылар тарапынан картоптың сапасы төмен, тауарлық түрі нашар деген шағымдар көбейеді. Осы мәселені ескеріп, біз қазір сақтау қуаттарын қамтамасыз ету бағдарламасын аяқтау сатысындамыз. Ал сұраныс күрт артқан кезде, бәрі жаппай сатып алуға кіріседі", – деп түсіндірді спикер.
Сұлтановтың айтуынша, соңғы жылдары Қазақстанға картоп импорты азайып келеді.
"Статистика бойынша, бізде картоп импорты жыл сайын қысқарып келеді. Мысалы, өткен жылдың қорытындысы бойынша біз осы маусымда шамамен 15 мың тонна картоп әкелдік. Бұл көп емес – бір кезде біз 50 мың тоннаға дейін импорттағанбыз", – деді ол.
