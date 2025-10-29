#Қазақстан
Қоғам

Елде ішкі нарықты қамтамасыз етуге жеткілікті астық бар – Ауыл шаруашылығы министрлігі

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, зерно, урожай, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2025 14:59 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2025 жылғы 29 қазанда Ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтанов Мәжіліс кулуарында 2025 жылғы астық түсімінің сапасы туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Азат Сұлтановтың айтуынша, биылғы жылы бидай мен арпа сияқты дәнді дақылдарды жинау жұмысы еліміздің барлық өңірлерінде дерлік аяқталды.

"Қызылорда облысында күріш, ал оңтүстік өңірлерде — Алматы және Жетісу облыстарында жүгері жинау ғана қалды. Бұл бағыттағы жұмыстар жалғасып жатыр. Ал бидай бойынша орақ жұмысы іс жүзінде барлық аймақта аяқталды", – деді ол.

Вице-министрдің айтуынша, биыл ауа райы мен климаттық жағдайларға байланысты елеулі шығындар тіркелмеген.

"Егіс алқаптарынан бүкіл өнім жиналды. Әрине, кейбір өңірлерде сапаға әсер еткен факторлар болды, бірақ астық қабылдау кәсіпорындарына түскен дәннің шамамен 60%-ы – үшінші сыныпты бидай, яғни бұл — тағамдық мақсаттағы бидай. Сондықтан жиналған 27 миллион тонна астық ішкі нарықты нанмен, ұнмен және макарон өнімдерімен толық қамтамасыз етуге жеткілікті", – деді Азат Сұлтанов.

Бұған дейін Қазақстанда тіркелмеген мал үшін "штрафтық тұрақтар" енгізілетіндігін жазған болатынбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
