#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
530.07
615.2
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
530.07
615.2
6.58
Қоғам

ТЖМ құтқарушылары құмға батып қалған жүргізуші мен баласына көмектесті

ТЖМ құтқарушылары құмға батып қалған жүргізуші мен баласына көмектесті, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.10.2025 19:30 Сурет: видео скрині
Бүгін Қонаев қаласының маңындағы Шеңгелді ауылының жанында орналасқан "Дюна" демалыс аймағында көлік жүргізуші және оның 2020 жылы туған ұлы отырған автокөлік су қоймасының жағасында қозғалыс кезінде құмға батып қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Көлік иесі өз бетімен шыға алмай, көмек сұраған.

Оқиға орнына келген ТЖМ құтқарушылары құмға батып қалған автокөлікті қауіпсіз жерге сүйреп шығарды.

Көліктің ішінде әкесі мен кәмелетке толмаған баласы болған. Оларға медициналық көмек қажет болмады.

ТЖМ тұрғындарға құмды және жағалаудағы аумақтармен жүрген кезде қауіпсіздік шараларын сақтауды ескертеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қонаевта ұлыбританиялық 20 турист отырған автобус құмға батып қалды
09:57, 15 маусым 2024
Қонаевта ұлыбританиялық 20 турист отырған автобус құмға батып қалды
ТЖМ қызметкерлері балшыққа батып қалған сиырды шығарып алды
19:43, 01 сәуір 2025
ТЖМ қызметкерлері балшыққа батып қалған сиырды шығарып алды
Қонаевта құтқарушылар жоғалған қызды тапты
17:19, 11 тамыз 2024
Қонаевта құтқарушылар жоғалған қызды тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: