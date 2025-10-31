ТЖМ құтқарушылары құмға батып қалған жүргізуші мен баласына көмектесті
Бүгін Қонаев қаласының маңындағы Шеңгелді ауылының жанында орналасқан "Дюна" демалыс аймағында көлік жүргізуші және оның 2020 жылы туған ұлы отырған автокөлік су қоймасының жағасында қозғалыс кезінде құмға батып қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Көлік иесі өз бетімен шыға алмай, көмек сұраған.
Оқиға орнына келген ТЖМ құтқарушылары құмға батып қалған автокөлікті қауіпсіз жерге сүйреп шығарды.
Көліктің ішінде әкесі мен кәмелетке толмаған баласы болған. Оларға медициналық көмек қажет болмады.
ТЖМ тұрғындарға құмды және жағалаудағы аумақтармен жүрген кезде қауіпсіздік шараларын сақтауды ескертеді.
