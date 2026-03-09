Балшыққа батқан көлік: құтқарушылар далада қалған адамдарды екі тәуліктен кейін тапты
Қызылорда облыстық ТЖД-ның шұғыл байланыс желісіне дабылды хабарлама келіп түсіп, тас жолдан 35 шақырым қашықтықта, жетуі қиын "Телікөл" аймағында автокөлік балшыққа батып қалғаны жеткізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Төтеншеліктер адамдардың екі тәулік бойы далада қалып, өз күштерімен қауіпсіз аймаққа жете алмағанын нақтылайды.
Іздестіру жұмыстары жолсыз және батпақты жердің салдарынан күрделене түсті. Зардап шеккендерге жету үшін жоғары өтімді техника жұмылдырылды. Аумақты әуеден барлау үшін ұшқышсыз ұшу аппараты қолданылып, үйлестіру спутниктік байланыс арқылы жүргізілді.
Таңертең іздестіру тобы төрт ер адамды тауып алды. Құтқарушылар оларды даладан эвакуациялап, облыс орталығына жеткізді. Ешкімге медициналық көмек қажет болған жоқ.
Бұған дейін құтқарушылардың Ақмола облысында Қорғалжың ауданы, Шалқар ауылының маңында жеңіл автокөлікпен қарға батқан екі ер адамға көмектескенін жазғанбыз.
