Оқиғалар

Қызылордада құтқарушылар балшыққа батқан сиырды құтқарды

Құтқару, Қызылорда, сиыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.02.2026 22:45 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
ТЖМ қызметкерлері Қызылорда қаласының ЖМКО-29 саяжайы маңында қардың еруінен болған балшыққа батқан сиырды құтқарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жануардың қиын жағдайға тап болғанын көрген балықшылар, оны өз бетінше құтқаруға тырысып, одан нәтиже шықпаған соң құтқарушыларды көмекке шақырған.

"ТЖМ қызметкерлері жағдайды бағалап, жануарды жарақаттамау үшін техниканы қолданбай сиырды балшықтан қара күштің арқасында алып шығарды. Жануар зардап шеккен жоқ және жақын жерде жайылып жүрген табынға қосылды", делінген министрліктің баспасөз қызметі.

Бұған дейін Жетісу облысында қар мен балшыққа батқан көліктегі жолаушылар тікұшақпен эвакуацияланған болатын.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
