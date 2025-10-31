#Халық заңгері
Қоғам

Көкшетауда колледж студенті жатақханада көз жұмды

zakon.kz, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.10.2025 22:48 Фото: zakon.kz
Көкшетаудағы колледждердің бірінің жатақханасында 16 жастағы студенттің денесі табылды, деп хабарлайды Zakon.kz Kazinform-ға сілтеме жасап.

Ақмола облысы полиция департаментінің мәліметінше, 2009 жылы туған кәмелетке толмаған баланың өліміне қатысты қылмыстық іс қозғалған.

"Алдын ала деректерге сәйкес, оқиғада қылмыстық сипат жоқ. Қазір оқиғаның нақты себептері мен мән-жайын анықтау үшін тиісті тергеу шаралары жүргізіліп жатыр", - деп хабарлады ведомство өкілдері.

Полиция қызметкерлері өзге ақпараттар ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес жария етілмейтінін атап өтті.

Ақмола облысының білім басқармасы ресми хабарлама таратып, 2025 жылғы 31 қазанда Көкшетау қаласындағы жеке Қазақ гуманитарлық-техникалық жоғары колледжінің жатақханасында 16 жастағы бірінші курс студенті қайтыс болғанын растады.


"Белгіленген тәртіпке сай бұл ақпарат дереу полиция мен тиісті органдарға жеткізілді. Қазір оқиға орнында тергеу амалдары жүргізілуде. Алдын ала болжам бойынша, өлімнің себебі – жүрек қызметінің кенеттен тоқтауы", - делінген басқарма хабарламасында.
Көкшетауда мектеп ауласында бір қыз асылып қалған
22:48, 21 шілде 2023
Көкшетауда мектеп ауласында бір қыз асылып қалған
Шымкентте 18 жастағы колледж студенті жоғалып кетті
16:20, 06 тамыз 2023
Шымкентте 18 жастағы колледж студенті жоғалып кетті
Павлодарда суға батып кеткен студенттің мәйіті табылды
22:43, 07 маусым 2023
Павлодарда суға батып кеткен студенттің мәйіті табылды
