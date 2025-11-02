"ҚазАвтоЖол" көлік жүргізушілеріне ауа райына байланысты ескерту жасады
"ҚазАвтоЖол" ҰК акционерлік қоғамы Батыс Қазақстан облысындағы тұманға байланысты жүргізушілерге ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Компанияның баспасөз қызмет таратқан мәліметтерге қарағанда, Батыс Қазақстан облысында 2 қарашадан 3 қарашаға қараған түні және таңертең, сондай-ақ 3 қарашада түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында тұман түсуі ықтимал.
Сонымен қатар Оралда бүгін түнде және таңертең тұман түсуі мүмкін.
Осыған байланысты компанияжүргізушілерді жол ережелерін қатаң сақтап, ауа-райының қолайсыздығын ескеріп, ұзақ жолға шықпауға үндеді.
Еске салайық, бұған дейін Астанада ауа райының күрт өзгеруіне байланысты полиция қызметкерлері жол-көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында жүргізушілерге ерекше сақ болуды ескерткен еді.
