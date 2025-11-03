Күмәнді акцияларға алданып қалмаңыздар: Қазақстанда беларусь блогері ұйымдастырған конкурс бақылауға алынды
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі ел аумағында онлайн-казино қызметі мен жарнамасына тыйым салынғанын ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Агенттіктің жазуынша, соңғы уақытта Mellstroy game онлайн-казиносы атап өтілетін беларусь блогері Mellstroy ұйымдастырған конкурсқа қазақстандықтардың қызығушылығы артып келеді.
"Кей азаматтар блогердің назарын аудару үшін теріс әрекеттерге де барады.Құрметті қазақстандықтар, ескертеміз — құмар ойындары – тұзақ. Күмәнді акцияларға алданып қалмаңыздар және онлайн-казино жарнамалағаны үшін айыппұл салынатынын ұмытпаңыздар!",- деп ескертті ведомство.
