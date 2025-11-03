#Халық заңгері
Қоғам

Күмәнді акцияларға алданып қалмаңыздар: Қазақстанда беларусь блогері ұйымдастырған конкурс бақылауға алынды

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, онлайн ставки, онлайн-ставки, ставка, тотализатор, букмекеры, букмекерская контора, букмекерская фирма, игорный оператор, ставки на спорт, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2025 11:02 Фото: pexels
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі ел аумағында онлайн-казино қызметі мен жарнамасына тыйым салынғанын ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Агенттіктің жазуынша, соңғы уақытта Mellstroy game онлайн-казиносы атап өтілетін беларусь блогері Mellstroy ұйымдастырған конкурсқа қазақстандықтардың қызығушылығы артып келеді.

"Кей азаматтар блогердің назарын аудару үшін теріс әрекеттерге де барады.Құрметті қазақстандықтар, ескертеміз — құмар ойындары – тұзақ. Күмәнді акцияларға алданып қалмаңыздар және онлайн-казино жарнамалағаны үшін айыппұл салынатынын ұмытпаңыздар!",- деп ескертті ведомство.

Бұған дейін Алматы облысының әкімдігінде кадрлық ауыс-түйіс болғанын жазғанбыз.

