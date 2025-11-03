Алматы қыс маусымына дайын: коммуналдық қызметтер тәулік бойы жұмыс істеп тұр
Бұл туралы Алматы қалалық коммуналдық инфрақұрылым және тұрғын үй инспекциясы басқармасы хабарлады.
"Қазгидромет" РМК дерегінше, 4 қараша күні сағат 3:00-тен 20:00-ге дейін жалпы 5-6 мм көлемінде жаңбыр жауады. Ауа температурасы түнде және күндіз +5…+7 °С, дейін төмендейді. 5 қарашада – ауыспалы бұлтты, кей жерлерде жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын (қалыңдығы 10 мм-ге дейін), көктайғақ болады. Ауа температурасы түнде -3…-5 °С, күндіз +1…+3 °С шамасында.
"Алматы Тазалық" кәсіпорындарының базаларында жүргізушілер, механизаторлар мен жұмысшылар тәулік бойы кезекшілік атқарады. Қар түспей тұрып, магистральдық көшелерге алдын ала сұйық реагенттер себіледі. Қазіргі таңда қала аумағында 204 құм шашқыш техника дайын тұр.
Жалпы, тәулік бойғы жұмысқа 580 арнайы техника мен 2500-ден астам жұмысшы жұмылдырылған. Аула ішіндегі аумақтарды тазалауға 307 техника және 1500 жұмысшы, ал саябақтар мен скверлерді күтіп ұстауға 550 техника мен 1900 қызметкер қатысады. Қаланың көше-жол желісін бақылау және көктайғақты дер кезінде жою үшін 75 патрульдік бригада кезекшілік етеді.
Сонымен қатар, Алматы қаласының Құтқару қызметі де күшейтілген режимде жұмыс істеп тұр. Қызмет құрамында 1 ассенизатор көлігі, 15 мотопомпа және 50 құтқарушы бар.
Аудан әкімдіктерінде коммуналдық жұмыстардың барысын бақылау және қызметтердің өзара іс-қимылын үйлестіру мақсатында тәулік бойғы кезекшілік ұйымдастырылған.
Қар тазалау кезеңінде жол бойына немесе жиегіне қойылған көліктерді уақытша көшіру үшін 63 эвакуатор мен манипулятор (Полиция департаментінен – 13, Құтқару қызметінен – 20, "Алматы паркингтен" – 30) жұмылдырылады.
Тұрғындарға арналған ескертпелер
- Жол мен тротуарда көктайғақтың түзілуіне байланысты қала тұрғындарынан барынша сақтық шараларын сақтауды сұраймыз.
- Көлік жүргізушілеріне қозғалыс жылдамдығын төмендетіп, қауіпсіз арақашықтықты сақтау, күрт бұрылыс пен тежеуден аулақ болу, тежеу жолының ұзаратынын ескеру, қысқы дөңгелектерді дер кезінде ауыстыру қажет.
Жүргізушілік тәжірибесі аз азаматтарға жеке көлікті уақытша пайдаланбауға және қоғамдық көлікке басымдық беруге кеңес береміз. Сонымен бірге көлікті қысқы дөңгелекке уақытылы ауыстырмаған жағдайда әкімшілік жауапкершілік қарастырылатынын еске саламыз. Алматы қалалық коммуналдық инфрақұрылым және тұрғын үй инспекциясы басқармасы
Жүргіншілерге тротуарлар мен жүргіншілер өткелдерінде абай болу, табаны таймайтын аяқ киім кию, еңіс, өр және баспалдақта сақтық таныту қажет. Қауіпсіздік сақтаңыз.