#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
522.19
606.42
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
522.19
606.42
6.47
Қоғам

Елордада қар күреу жұмысы тәулік бойы жүргізілуде

Елордада қар күреу жұмысы тәулік бойы жүргізілуде , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.11.2025 11:17 Сурет: Астана әкімдігі
Астананың коммуналдық қызметтері қыс басталғалы бері күшейтілген тәулік бойғы режимде жұмыс істеп келеді. Күн сайын қала көшелерінен ондаған жүк көлігімен қар шығарылуда. Мәселен, өткен түнде елордадан 33 рейспен арнайы полигондарға 402 текше метр қар шығарылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әкімдік ақпаратына сүйенсек, 17 қараша таңертеңгі уақытта қар тазалау жұмысына 3 мыңға жуық жол жұмысшысы мен 803 арнайы техника жұмылдырылды. Коммуналдық қызметтер көше мен тротуарларды тұрғындардың қауіпсіз жүріп-тұруы үшін техникалық тұзбен өңдеуге ерекше назар аударады.

"Қысқы маусым басталғалы бері Астанадан 294 мың текше метрден астам қар шығарылды, бұл 63 558 ауыр жүк көлігінің рейсіне тең",- деп мәлімдеді әкімдік.

Белгілі болғандай, алдымен негізгі магистральдық көшелер мен қоғамдық көлік бағыттары тазартылады. Одан кейін қозғалыс қарқыны орташа учаскелерде – аулаларда, алаңдарда, тротуарлар мен аялдамаларда қар күреу жұмысы жүргізіледі.

Астана әкімдігі қала тұрғындары мен қонақтарын қауіпсіздік ережелерін сақтауға, көшеде және тротуарларда абай болуға, сондай-ақ қолайсыз ауа райы жағдайында алыс сапарларға шықпауға шақырады.

Бұған дейін Астанада полицейлер ірі көлемде қарызы бар борышкерді анықтағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Астанада жауған қардың салдары жойылды
12:11, 04 қаңтар 2023
Астанада жауған қардың салдары жойылды
Елордада толассыз қар жауып тұр. Қала әкімдігі мәлімдеме жасады
15:51, 22 желтоқсан 2024
Елордада толассыз қар жауып тұр. Қала әкімдігі мәлімдеме жасады
Астанада бір түнде 3 мыңнан астам жүк көлігіне тең қар шығарылды
14:09, 28 қаңтар 2024
Астанада бір түнде 3 мыңнан астам жүк көлігіне тең қар шығарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: