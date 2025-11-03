Дәрі-дәрмек пен медициналық қызметтер құны: министрлік жағымды жаңалықпен бөлісті
Денсаулық сақтау министрлігі 3 қарашада Қазақстанда тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде ұсынылатын медициналық қызметтер мен дәрілік препараттарды қосылған құн салығынан босату жоспарланып отырғанын хабарлады.
Құзырлы ведомство атап өткендей, Үкімет қаулысының тиісті жобасын Денсаулық сақтау министрлігі 2026 жылғы қаңтардан бастап күшіне енетін Қазақстан Республикасының жаңа Салық кодексін іске асыру шеңберінде әзірледі.
Жобада медициналық қызметтер мен дәрілік заттардың тізбесін бекіту көзделеді, олардың өткізілуі мен импорты ҚҚС-тан босатылады.
Шара сонымен қатар орфандық және әлеуметтік мәні бар ауруларды емдеуге, диагностикалауға, профилактикалауға және оңалтуға қолданылады.
Қаулыны қабылдау:
- ҚҚС ескермей ТМККК және МӘМС шеңберінде медициналық қызметтер көрсетуге;
- сирек кездесетін және әлеуметтік мәні бар ауруларды емдеуге арналған дәрі-дәрмектерді қоса алғанда, дәрі-дәрмектерді салықтан босатуға;
- дәрілік заттарды түпкілікті тұтынушыларға өткізгенге дейін оларды әкелуге ҚҚС бойынша жеңілдік белгілеуге мүмкіндік береді.
Министрлік бұл шешім пациенттерді қолдауға және медициналық көмектің қолжетімділігін арттыруға бағытталғанын нақтылайды. ҚҚС-тан босату медициналық ұйымдар үшін қаржылық жүктемені азайтуға, пациенттер үшін мүмкіндіктерді кеңейтуге және отандық фармацевтикалық компаниялар үшін қолайлы жағдайлар жасауға мүмкіндік береді.
Бұл ретте жеңілдіктер ТМККК, МӘМС тізбесіне кірмейтін немесе уәкілетті орган бекіткен орфандық және әлеуметтік мәні бар ауруларды емдеуге жатпайтын қызметтер көрсететін жеке медициналық ұйымдарға қолданылмайды.
Бұдан басқа, жеке секторда медициналық қызметтер көрсету, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды өткізу үшін ҚҚС-тың төмендетілген мөлшерлемесі - 2026 жылдан бастап 5% және 2027 жылдан бастап 10% болып белгіленді.
Бұл шешім денсаулық сақтау жүйесін жетілдіру және халықты әлеуметтік қорғауды нығайту жөніндегі кешенді шаралардың бір бөлігі болып табылады.