#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
530.47
613.75
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
530.47
613.75
6.56
Қоғам

Дәрі-дәрмек пен медициналық қызметтер құны: министрлік жағымды жаңалықпен бөлісті

Дәрі-дәрмек, медициналық қызмет, баға, ҚҚС, босату, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2025 19:35 Сурет: gov.kz
Қазақстандықтар қосымша құн салығы (ҚҚС) бойынша артық төлемсіз дәрі-дәрмек пен ем ала алады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Денсаулық сақтау министрлігі 3 қарашада Қазақстанда тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде ұсынылатын медициналық қызметтер мен дәрілік препараттарды қосылған құн салығынан босату жоспарланып отырғанын хабарлады. 

Құзырлы ведомство атап өткендей, Үкімет қаулысының тиісті жобасын Денсаулық сақтау министрлігі 2026 жылғы қаңтардан бастап күшіне енетін Қазақстан Республикасының жаңа Салық кодексін іске асыру шеңберінде әзірледі.

Жобада медициналық қызметтер мен дәрілік заттардың тізбесін бекіту көзделеді, олардың өткізілуі мен импорты ҚҚС-тан босатылады.

Шара сонымен қатар орфандық және әлеуметтік мәні бар ауруларды емдеуге, диагностикалауға, профилактикалауға және оңалтуға қолданылады.

Қаулыны қабылдау:

  • ҚҚС ескермей ТМККК және МӘМС шеңберінде медициналық қызметтер көрсетуге;
  • сирек кездесетін және әлеуметтік мәні бар ауруларды емдеуге арналған дәрі-дәрмектерді қоса алғанда, дәрі-дәрмектерді салықтан босатуға;
  • дәрілік заттарды түпкілікті тұтынушыларға өткізгенге дейін оларды әкелуге ҚҚС бойынша жеңілдік белгілеуге мүмкіндік береді.

Министрлік бұл шешім пациенттерді қолдауға және медициналық көмектің қолжетімділігін арттыруға бағытталғанын нақтылайды. ҚҚС-тан босату медициналық ұйымдар үшін қаржылық жүктемені азайтуға, пациенттер үшін мүмкіндіктерді кеңейтуге және отандық фармацевтикалық компаниялар үшін қолайлы жағдайлар жасауға мүмкіндік береді.

Бұл ретте жеңілдіктер ТМККК, МӘМС тізбесіне кірмейтін немесе уәкілетті орган бекіткен орфандық және әлеуметтік мәні бар ауруларды емдеуге жатпайтын қызметтер көрсететін жеке медициналық ұйымдарға қолданылмайды.

Бұдан басқа, жеке секторда медициналық қызметтер көрсету, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды өткізу үшін ҚҚС-тың төмендетілген мөлшерлемесі - 2026 жылдан бастап 5% және 2027 жылдан бастап 10% болып белгіленді.

Бұл шешім денсаулық сақтау жүйесін жетілдіру және халықты әлеуметтік қорғауды нығайту жөніндегі кешенді шаралардың бір бөлігі болып табылады. 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Денсаулық сақтау министрлігі дәрі бағасына қатысты жағымды жаңалықпен бөлісті
15:22, 03 маусым 2025
Денсаулық сақтау министрлігі дәрі бағасына қатысты жағымды жаңалықпен бөлісті
Қазақстандықтар енді дәрі-дәрмек бағасын онлайн бақылауға мүмкіндік алды
13:41, 31 шілде 2024
Қазақстандықтар енді дәрі-дәрмек бағасын онлайн бақылауға мүмкіндік алды
Cуданда азық-түлік пен дәрі-дәрмек тапшы
14:35, 16 тамыз 2023
Cуданда азық-түлік пен дәрі-дәрмек тапшы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: