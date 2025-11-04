#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
528.31
608.35
6.55
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
528.31
608.35
6.55
Қоғам

Ұлттық кітапхана Мұхтар Әуезов кабинеті жабылды деген ақпаратты жоққа шығарды

Городская юношеская библиотека имени Жамбыла, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.11.2025 11:28 Фото: Zakon.kz
ҚР Ұлттық кітапханасының Алматыдағы Мұхтар Әуезов атындағы филиалы 2025 жылғы 4 қарашада бұқаралық ақпарат құралдарында тараған "Мұхтар Әуезовтің ғылыми кабинеті жабылды" деген ақпаратқа қатысты түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мекеме өкілдерінің айтуынша, ғылыми кабинет өз жұмысын толық көлемде жалғастырып, оқырмандар мен зерттеушілерді штаттық режимде қабылдап отыр.

"Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасындағы Мұхтар Әуезовтің ғылыми кабинеті жұмыс істеп тұр, келушілерге қызмет көрсетеді және кітапхананың экскурсиялық бағытының бір бөлігі болып қала береді. Кітап қоры үнемі толықтырылып, жазушының шығармашылығына арналған іс-шаралар тұрақты түрде өткізіледі", – делінген кітапхана таратқан хабарламада.

Сондай-ақ, Ұлттық кітапхана 2025 жылдың қазан айында Алматыдағы филиалға Мұхтар Әуезовтің есімі беріліп, сонда жазушының мемориалдық кабинеті ашылғанын еске салды. Осыған байланысты жазушының кейбір жеке заттары мен кітаптары оның отбасынан филиалға ресми түрде тапсырылған.

Бұл бастама Әуезовтер әулетінің ұсынысымен жүзеге асырылған және Алматы тұрғындары мен қала қонақтарының жазушы мұрасына қолжетімділігін кеңейтуге бағытталған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
ҚР Қорғаныс министрлігі Otokar компаниясымен келісімшарт жасасқаны жөніндегі ақпаратты жоққа шығарды
09:40, 19 шілде 2023
ҚР Қорғаныс министрлігі Otokar компаниясымен келісімшарт жасасқаны жөніндегі ақпаратты жоққа шығарды
ДСМ жаңа талапқа байланысты дәрі-дәрмектер қымбаттауда деген ақпаратты жоққа шығарды
21:48, 23 мамыр 2023
ДСМ жаңа талапқа байланысты дәрі-дәрмектер қымбаттауда деген ақпаратты жоққа шығарды
Энергетика министрлігі мұнай өндірісіне сырттай қысым жасалып жатқаны жайлы ақпаратты жоққа шығарды
21:32, 06 мамыр 2025
Энергетика министрлігі мұнай өндірісіне сырттай қысым жасалып жатқаны жайлы ақпаратты жоққа шығарды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: