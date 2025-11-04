Ұлттық кітапхана Мұхтар Әуезов кабинеті жабылды деген ақпаратты жоққа шығарды
ҚР Ұлттық кітапханасының Алматыдағы Мұхтар Әуезов атындағы филиалы 2025 жылғы 4 қарашада бұқаралық ақпарат құралдарында тараған "Мұхтар Әуезовтің ғылыми кабинеті жабылды" деген ақпаратқа қатысты түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мекеме өкілдерінің айтуынша, ғылыми кабинет өз жұмысын толық көлемде жалғастырып, оқырмандар мен зерттеушілерді штаттық режимде қабылдап отыр.
"Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасындағы Мұхтар Әуезовтің ғылыми кабинеті жұмыс істеп тұр, келушілерге қызмет көрсетеді және кітапхананың экскурсиялық бағытының бір бөлігі болып қала береді. Кітап қоры үнемі толықтырылып, жазушының шығармашылығына арналған іс-шаралар тұрақты түрде өткізіледі", – делінген кітапхана таратқан хабарламада.
Сондай-ақ, Ұлттық кітапхана 2025 жылдың қазан айында Алматыдағы филиалға Мұхтар Әуезовтің есімі беріліп, сонда жазушының мемориалдық кабинеті ашылғанын еске салды. Осыған байланысты жазушының кейбір жеке заттары мен кітаптары оның отбасынан филиалға ресми түрде тапсырылған.
Бұл бастама Әуезовтер әулетінің ұсынысымен жүзеге асырылған және Алматы тұрғындары мен қала қонақтарының жазушы мұрасына қолжетімділігін кеңейтуге бағытталған.
