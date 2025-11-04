#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
528.31
608.35
6.55
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
528.31
608.35
6.55
Қоғам

Қар шығару жұмыстарының сапасын арттыру үшін Алматыда жол бойындағы боллардтар алынып жатыр

3 қарашадан бастап қалалық Жол қозғалысын және жолаушылар тасымалын ұйымдастыру басқармасы веложолақтардың бойына орнатылған сигналдық боллардтарды алу жұмыстарын бастады., сурет - Zakon.kz жаңалық 04.11.2025 15:39 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
3 қарашадан бастап қалалық Жол қозғалысын және жолаушылар тасымалын ұйымдастыру басқармасы веложолақтардың бойына орнатылған сигналдық боллардтарды алу жұмыстарын бастады.

Бұл жолдарды қар мен мұздан кедергісіз тазалау және көлік қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қолға алынған.

Уақытша қоршауды алып тастау коммуналдық қызметтерге механикалық тазалау жұмыстарын тиімді атқаруға, жол жиегінде қар үйінділерінің пайда болуын болдырмауға және қозғалысқа қатысушылар үшін ыңғайлы әрі қауіпсіз жағдай жасауға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, велоинфрақұрылым сақталып, қызметін жол қозғалысы қауіпсіздігі талаптары мен стандарттарына сәйкес жалғастыра береді.

Осыған байланысты, Жол қозғалысын ұйымдастыру басқармасы жүргізушілер мен жүргіншілерге Қазақстан Республикасының жол қозғалысы ережелерін, сондай-ақ жол белгілері мен таңбаларын қатаң сақтауды ескертеді. Тәртіптің орындалуына құзырлы органдар тарапынан бақылау жүргізіледі.

Боллардтарды алу жұмыстары қысқа мерзімде аяқталады. Қаланың қызметтері қысқы кезеңге арналған дайындық шараларын жалғастырып, барлық жол қозғалысы қатысушылары үшін қауіпсіз әрі жайлы жағдай жасауға күш салады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда "вафельді" жолақтар мен ереже бұзушылықтарды тіркейтін камералар енгізіліп жатыр
16:43, 17 қазан 2025
Алматыда "вафельді" жолақтар мен ереже бұзушылықтарды тіркейтін камералар енгізіліп жатыр
Жол жұмыстарының сапасына сараптама: ережелер жаңартылды
13:19, 27 маусым 2025
Жол жұмыстарының сапасына сараптама: ережелер жаңартылды
Алматыда жол жұмыстарының сапасына бақылау күшейтілді
10:03, 19 қыркүйек 2025
Алматыда жол жұмыстарының сапасына бақылау күшейтілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: