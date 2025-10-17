#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Қоғам

Алматыда "вафельді" жолақтар мен ереже бұзушылықтарды тіркейтін камералар енгізіліп жатыр

Алматыда Қалалық көлік қозғалысын және жолаушылар тасымалын ұйымдастыру басқармасы Полиция департаментімен бірлесіп, жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыру және кептелістерді азайту бойынша кешенді жұмыстарды жүзеге асырып келеді., сурет - Zakon.kz жаңалық 17.10.2025 16:43 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыда Қалалық көлік қозғалысын және жолаушылар тасымалын ұйымдастыру басқармасы Полиция департаментімен бірлесіп, жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыру және кептелістерді азайту бойынша кешенді жұмыстарды жүзеге асырып келеді.

Көлік жүргізушілерінің Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 594-бабында көзделген талаптарды бұзуын болдырмау мақсатында қаланың он қарқынды қозғалысты қиылысында 1.28 санды жолақ – "реттелетін қиылыс аймағын белгілеу" (яғни, "вафельді" жолақ) сызылды.

Жаңа жолақтар келесі көше қиылыстарында пайда болды:

• Абай даңғылы – Назарбаев даңғылы;

• Абай даңғылы – Масанчи көшесі;

• Абай даңғылы – Брусиловский көшесі;

• Абай даңғылы – Момышұлы көшесі;

• Абай даңғылы – Тұрғыт Озал көшесі;

• Абылай хан даңғылы – Бөгенбай батыр көшесі;

• Сәтбаев көшесі – Наурызбай батыр көшесі;

• Сәтбаев көшесі – Жароков көшесі;

• Жандосов көшесі – Жароков көшесі;

• Розыбакиев көшесі – Төле би көшесі.

Бұл шара көліктердің тоқтаусыз жүруіне және жол қозғалысы кезінде көліктердің кептеліс жағдайында қиылыстың ортасында тоқтап, көлденең бағыттағы қозғалысқа кедергі келтірмеуге бағытталған.

Басты мақсат – жүргізушілер тәртібін күшейту, жол-көлік оқиғаларының санын азайту және әсіресе, қарбалас сағаттарда көлік қозғалысының үздіксіздігін қамтамасыз ету.

Әкімшілік полиция басқармасымен және "Көркем Телеком" ЖШС-мен бірлесіп, аталған аумақтарға фото және бейнебақылау камераларын орнату бойынша пилоттық жобаны алды. Егер оң нәтиже көрсетсе, жоба кезең-кезеңімен қаланың басқа көшелерінде де енгізіледі.

"Вафельді" жолақтар мен заманауи бақылау жүйелерін қолдану – Алматыдағы жол қозғалысын ұйымдастыруды жетілдіру және жол қауіпсіздігін арттыру бағытындағы жүйелі жұмыстың бір бөлігі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда самокаттар жүздеп айыптұраққа шығарылып жатыр
09:14, 09 қыркүйек 2025
Алматыда самокаттар жүздеп айыптұраққа шығарылып жатыр
Астанада Жангелдин көшесіндегі учаске жөндеу жұмысына жабылды
13:00, 06 маусым 2023
Астанада Жангелдин көшесіндегі учаске жөндеу жұмысына жабылды
Алматыда жол негізінің температурасы мен ылғалдылығын өлшейтін датчиктер орнатылды
11:45, 25 қыркүйек 2024
Алматыда жол негізінің температурасы мен ылғалдылығын өлшейтін датчиктер орнатылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: