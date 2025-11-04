#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
522.49
601.07
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
522.49
601.07
6.47
Қоғам

Астанада бір тәулікте мың текше метрден астам қар түсті

Қар, Астана, тазалау, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.11.2025 20:56 Сурет: Астана қаласы әкімдігі
Астанада күн суытып, алғашқы қар түсті. Қаланың коммуналдық қызметтері күшейтілген жұмыс тәртібіне көшті. Қар күреу жұмысына жүздеген арнайы техника мен жол жұмысшылары жұмылдырылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Елорда әкімдігінің хабарлауынша, 4 қарашада қала аумағынан мың текше метрден астам, яғни 86 жүк көлігі қар шығарылған.

"5 қарашаға қараған түні қар күреу жұмысына 374 арнайы техника мен 234 жол жұмысшысы қатысқан. Ең алдымен негізгі көше магистральдары мен қоғамдық көлік жүретін бағыттар тазаланады. Кейін тазалау жұмысы қозғалыс қарқыны орташа учаскелерде – аулаларда, алаңдарда, тротуарлар мен аялдамаларда жүргізіледі", делінген әкімдік хабарламасында.

Астана әкімдігі қала тұрғындары мен қонақтарын қауіпсіздік ережелерін сақтауға, жолдар мен жаяу жүргінші аймақтарында барынша абай болуға, сондай-ақ ауа райы нашарлаған жағдайда алыс жолға шықпауға шақырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Астанадан бір түнде 24 мың текше метрден астам қар шығарылды
12:46, 17 қаңтар 2025
Астанадан бір түнде 24 мың текше метрден астам қар шығарылды
Астанада 3,3 миллион текше метрден астам қар шығарылған
21:58, 20 ақпан 2023
Астанада 3,3 миллион текше метрден астам қар шығарылған
Астанада 24 мың текше метрден астам қар шығарылды
15:17, 16 сәуір 2023
Астанада 24 мың текше метрден астам қар шығарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: