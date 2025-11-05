#Халық заңгері
Қоғам

Шымкентте алимент төлемеген борышкерлерге қатысты қатаң шаралар қабылдануда

Развод, брак, расторжение брака, бракоразводный процесс, алименты, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2025 10:54 Фото: freepik
Шымкент қаласы Қаратау ауданының прокуратурасы алимент өндіру туралы сот шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету мақсатында кешенді шараларды қолға алды.

Биылғы жылы прокуратураның бастамасымен 38 борышкерге қатысты ҚР Қылмыстық кодексінің 139-бабы бойынша істер тіркеліп, сотқа жолданған. Нәтижесінде сот үкімдері шығып, борышкерлер жауапкершілікке тартылды.

Бұл көрсеткіш республика бойынша алимент төлемегендерге қатысты сотқа жолданған қылмыстық істердің 9 пайызын құрайды.

Соңғы сот шешімімен 4 миллион теңге көлемінде алимент қарызы бар азамат кінәлі деп танылып, 6 ай мерзімге бас бостандығынан айырылды.

Прокуратура кәмелетке толмаған балаларды асырауға алимент төлемегендерге екі жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылғанын ескертеді.

Аудан және қала прокуратуралары алдағы уақытта да алимент өндіру бағытындағы жұмыстарды жалғастырмақ.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
