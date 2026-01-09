Сот қазақстандық азаматтың алимент мәселесінде қолдау көрсетті
Сот мәліметінше, 2026 жылғы 9 қаңтарда:
"Тараптар 2023 жылғы тамыздан 2025 жылғы қыркүйекке дейін некеде болды, 2024 жылы туған ортақ балалары бар, бала анасының қолында тұрады. Бұрын жауапкерден алимент өндіріліп, барлық кірістердің 1/4 бөлігі белгіленген, шешім қазір орындау кезеңінде".
Шағымданушы сотқа арыз беріп, қазіргі уақытта тұрақты табысы жоқ екенін, кішкентай баласына күтім жасап жатқанын айтты және бұрынғы күйеуінен баланың үш жасқа толуына дейін 10 АЕК мөлшерінде алимент өндіріп беруін сұрады.
Жауапкер арызды мойындамай, 2025 жылы омыртқаға күрделі ота жасағанын, қазіргі уақытта еңбекпен айналыспайтынын, табысы жоқ екенін және өзінен тәуелді екенін мәлімдеді.
Сотқа ұсынылған медициналық құжаттар оның денсаулығы бойынша физикалық күш салудан, ауыр көтеруден, ұзақ отырғыдан және салқын тиіп қалудан сақтануы қажеттігін көрсетті. Сонымен қатар ол мүгедектік дәрежесін анықтау үшін сараптамаға жіберілген. Шу ауданы сотының баспасөз қызметі
Сот қорытындысында жауапкердің жұмыс істеп, бұрынғы әйеліне алимент төлеуге мүмкіндігі жоқ екенін растайтын дәлелдер жеткілікті екенін анықтады.
Сонымен қатар сот некенің қысқа мерзімде болғанын, баланың алименті бұрын өндірілгенін және орындауға жататынын ескерді.
"Әділет принциптеріне сүйене отырып, сот арызды қанағаттандырудан бас тартты. Шешім әлі заңды күшіне енген жоқ", — деді Шу ауданы сотының баспасөз қызметі.
Еске салсақ, 2025 жылғы 4 желтоқсанда Қазақстанда алимент өндіріп беру бойынша сот орындаушыларына қойылатын талаптар қатаңдатылатыны белгілі болған еді.