#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Қоғам

Қазақстандық диагнозына байланысты жүргізуші куәлігінен айырылып қалды

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.02.2026 14:45 Фото: pexels
Қарағандыда сот Қарағанды облысы полиция департаментінің (ПД) қала тұрғынына көлік құралын басқару құқығын тоқтату туралы талап арызы бойынша азаматтық істі қарады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Облыстық соттың мәліметінше, талап қоюшы 01.09.2021 жылдан бастап Л. F07.0 –органикалық этиологиядағы тұлғалық бұзылыс диагнозымен Облыстық психикалық денсаулық орталығы" МКҚК психиатрының диспансерлік есепте тұрғанын көрсетті.

Ал, 2019 жылдың 6 тамызында Л.-ге жарамдылық мерзімі 2029 жылдың 6 тамызына дейін болатын "B, C1" санаттары бойынша көлік құралдарын басқаруға рұқсат беретін жүргізуші куәлігі берілген.

"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылдың 9 қарашадағы №853 "Адамдарға көлік құралдарын басқаруға тыйым салынатын медициналық қарсы көрсетілімдер тізбесін бекіту туралы" бұйрығының 1-тармағына сәйкес, көрсетілген диагноз көлік құралдарын басқаруға кедергі келтіретін аурулар тізбесіне енгізілген. Ұсынылған дәлелдемелерді бағалай отырып, бірінші сатыдағы сот жауапкердің денсаулық жағдайы көлік құралын қауіпсіз басқаруға кедергі келтіреді және жол қозғалысы қауіпсіздігіне, сондай-ақ белгісіз тұлғалар тобының құқықтары мен заңды мүдделеріне қауіп төндіреді деген қорытындыға келді",- делінген ақпаратта.

Сот шешімімен талап қанағаттандырылып, Л.-нің көлік құралдарын басқару құқығы тоқтатылды.

Азаматтық істер жөніндегі сот алқасы апелляциялық шағымның дәлелдерін қарап, бірінші сатыдағы соттың қорытындыларымен келісіп, шешімді өзгеріссіз қалдырды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қостанайда бір тонна ұн астында қалып кеткен жұмысшыға 2 млн теңге өтемақы төленетін болды
12:35, 07 қаңтар 2026
Қостанайда бір тонна ұн астында қалып кеткен жұмысшыға 2 млн теңге өтемақы төленетін болды
Ақтөбеде немересі ата-әжесін үйінен қуып, соттасып әлек
13:15, 14 қазан 2023
Ақтөбеде немересі ата-әжесін үйінен қуып, соттасып әлек
Қазақстандық азамат диагнозына байланысты сот арқылы жүргізуші куәлігінен айырылды
11:04, 02 ақпан 2026
Қазақстандық азамат диагнозына байланысты сот арқылы жүргізуші куәлігінен айырылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Неудачей обернулась схватка казахстанского борца на топ-турнире в Албании
17:32, Бүгін
Неудачей обернулась схватка казахстанского борца на топ-турнире в Албании
Топовая американка "лишила" медали казахстанскую борчиху на элитном турнире
17:15, Бүгін
Топовая американка "лишила" медали казахстанскую борчиху на элитном турнире
Индийский призёр чемпионата Азии, победивший казахстанца, проиграл следующему казахстанцу
17:02, Бүгін
Индийский призёр чемпионата Азии, победивший казахстанца, проиграл следующему казахстанцу
Определились первые пары Кубка Казахстана-2026
16:44, Бүгін
Определились первые пары Кубка Казахстана-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: