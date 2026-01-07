#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
512.83
600.58
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
512.83
600.58
6.36
Құқық

Қостанайда бір тонна ұн астында қалып кеткен жұмысшыға 2 млн теңге өтемақы төленетін болды

Өтемақы, Қостанай, ұн, құлау, жұмысшы, сот үкімі, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.01.2026 12:35 Сурет: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қостанай қалалық соты жұмысшының жұмыс берушу компаниядан талап еткен моральдық зиянды өтеу туралы арызы бойынша азаматтық істі қарады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іс материалдарына сүйенсек, 2025 жылдың маусым айында жүк тиеу жұмыстарын орындау кезінде жұмысшы жалпы салмағы шамамен бір тонна болатын ұн қаптарының құлауы салдарынан дене жарақаттарын алған. Салдарынан сот-медициналық сарапшының қорытындысына сәйкес, жұмысшы денсаулығына аса ауыр зиян келген.

Сотта компания өкілі ауруханаға барғанын, ерікті түрде материалдық көмек көрсеткенін және жазатайым оқиғадан кейін 520 000 теңге төлегенін жеткізді.

"Жоғарғы Соттың нормативтік қаулысына сәйкес, денсаулығына келтірілген зиянның өтемін кәсіби еңбекке қабілеттілігін толық немесе ішінара жоғалтқан жәбірленушілер, ал ол болмаған жағдайда жалпы еңбекке қабілеттілігін жоғалтқан тұлғалар талап етуге құқылы. Талапкердің моральдық зиянды өтеу туралы талабына қатысты сот жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау қағидаларын бұзу түрінде көрініс тапқан әрекеттері мен талапкерге денсаулыққа ауыр зиян келтіру салдарлары арасындағы себеп-салдарлық байланысты арнайы тергеу актісімен және сот-медициналық сараптама қорытындысымен анықтады. Жоғарыда айтылғандарды негізге ала отырып, азамат Ч-ның талап арызы ішінара қанағаттандырылды". Қостанай облыстық соты

Талапкердің пайдасына 2 млн теңге мөлшерінде моральдық зиянның өтемақысын, сондай-ақ сот шығындарын өндіруді міндеттеді.

Сот шешімі заңды күшіне енген жоқ.

Айта кетсек, Қостанайда көлігімен жол ортасында үйілген қиыршық тасқа соғылып, омыртқасын сындырған ер адамға 11 млн теңге өтемақы төленетін болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қостанайда көлігімен үйілген тасқа соғылып, омыртқасын сындырған ер адамға 11 млн теңге төленетін болды
17:55, 05 қаңтар 2026
Қостанайда көлігімен үйілген тасқа соғылып, омыртқасын сындырған ер адамға 11 млн теңге төленетін болды
Питбулға таланған елордалық азаматқа өтемақы өндірілетін болды
19:29, 18 маусым 2025
Питбулға таланған елордалық азаматқа өтемақы өндірілетін болды
Астанадағы ірі қонақүйдің бассейнінде жарақат алған әйел өтемақы ретінде 1,3 млн теңге талап етіп, сотқа берді
12:23, 09 шілде 2024
Астанадағы ірі қонақүйдің бассейнінде жарақат алған әйел өтемақы ретінде 1,3 млн теңге талап етіп, сотқа берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: