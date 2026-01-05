Қостанайда көлігімен үйілген тасқа соғылып, омыртқасын сындырған ер адамға 11 млн теңге төленетін болды
Қостанай қалалық сотында ЖШС-дан материалдық залалды және моральдық зиянды өтеу туралы ер адамның талап арызы бойынша азаматтық іс қаралды.
Азаматтық істі қарау барысында мемлекеттік сатып алу туралы шарт негізінде ЖШС аудандық маңызы бар тас жолға ағымдағы жөндеу жұмыстарын орындағаны анықталды. Ал екінші жауапкер азамат осы жол учаскесіндегі жұмыстарды жүргізуге жауапты тұлға болып тағайындалған.
2024 жылғы қараша айында арызданушы "Владимиров – Воробьев" тас жолымен көлігімен келе жатып, жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты ЖШС қызметкерлері жолдың жүру жолағына үйіп қойған қиыршық тас үйіндісіне соғылған. Салдарынан оның автокөлігіне механикалық зақым келіп, ал талапкердің өзі омыртқаның жабық сынуы түріндегі дене жарақатын алған.
Аталған жағдайда талапкерге келтірілген зиян азамат Ж-ның еңбек міндеттерін орындау кезіндегі заңсыз әрекетсіздігі салдарынан орын алған, сондықтан зиян үшін жауапты тұлға ретінде оның жұмыс берушісі танылып, материалдық залал сомасы соның есебінен өндіріп алынуға жатады.
Талапкердің көлік құралын қалпына келтіру жөндеу құны мен диагностикаға жұмсаған шығындары тәуелсіз бағалаушының есебімен расталған, сот бұл есепті жол берілетін дәлелдеме деп таныды.
Талапкердің денсаулығына зиян келтірілуі ЖШС қызметкерлерінің әрекеттері нәтижесінде болғаны сотта зерттелген дәлелдемелермен расталды.
"Осы мән-жайларды ескере отырып, материалдық залалды және моральдық зиянды өтеу туралы талап арыз ішінара қанағаттандырылуға жатады. Сот шешімімен ЖШС-нен талапкердің пайдасына материалдық залал мен моральдық зиянды өтеу ретінде жалпы сомасы 11 миллион теңгеден астам қаражат өндірілді"., делінген сот хабарламасында.
Сот шешімі заңды күшіне енген жоқ.
