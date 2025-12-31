#Халық заңгері
Құқық

Алматы облысында автобустағы дауға түрткі мас ер адам қамауға алынды

Автобус, Алматы облысы, ер адам, жігіт, дау, видео, қамауға алынды, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.12.2025 17:14 Сурет: Zakon.kz
Алматы облысының полиция департаменті өңірдегі маршруттық автобустардың бірінде орын алған оқиғаға қатысты түсініктеме берді. Айта кетсек, автобус жолаушыларының бірі жас жігітке қатысты дөрекі әрі арандатушылық сипатта мінез танытқан, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қабылданған шаралардың нәтижесінде құқық бұзушы анықталып, жауапкершілікке тартылды. Ол өз әрекетін алкогольдік масаң күйде болғанымен түсіндірген. Аталған дерек бойынша материалдар сотқа жолданып, сот оны ұсақ бұзақылық жасағаны үшін кінәлі деп танып, ҚР заңнамасына сәйкес 15 тәулікке әкімшілік жаза тағайындады". Алматы облыстық ПД баспасөз қызметі

Алматы облысының полициясы қоғамдық орындарда әдепсіз сөз айтуға, балағаттауға және арандатушылық әрекеттерге жол берілмейтінін ескертеді. Себебі, мұндай мінез-құлық қоғамдық тәртіпті өрескел бұзады және қатаң түрде тоқтатылады.

"Ішкі істер органдары ұсақ бұзақылықтың және азаматтардың тыныштығы мен қауіпсіздігіне қатер төндіретін өзге де құқық бұзушылықтардың әрбір дерегіне қағидатты түрде жауап береді. Кінәлі тұлғалар заңда белгіленген тәртіппен жауапкершілікке тартылады. Полиция департаменті өңір тұрғындары мен қонақтарын қоғамдық тәртіп нормаларын қатаң сақтауға, айналасындағыларға құрметпен қарауға және құқық бұзушылықтарға жол бермеуге шақырады", делінген хабарламада.

Бұған дейін Алматы қаласындағы мейрамханалардың бірінде болған оқиғаға қатысты әлеуметтік желіде видео тараған. Видеодан мейрамхана әкімшісі мен тұтынушы арасында дау туындағанын, арты қол жұмсауға ұласқанын көруге болады.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
