Құқық

Алматы мейрамханасындағы жанжал: полиция мұндай арандатушылыққа жол берілмейтінін ескертті

Полиция, Алматы, мейрамхана, жанжал, видео, әлеуметтік желі, арандатушылық , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.12.2025 22:47 Сурет: Zakon.kz/Оксана Даирова
Алматы қаласындағы мейрамханалардың бірінде болған оқиғаға қатысты әлеуметтік желіде видео тарады. Видеодан мейрамхана әкімшісі мен тұтынушы арасында дау туындағанын, арты қол жұмсауға ұласқанын көруге болады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Медеу аудандық полиция басқармасының қызметкерлері аталған оқиға бойынша тексеру жүргізіп, қатысушылардың жеке басын анықтап, жағдайды толықтай зерттеді. Тексеру барысында тараптар жанжалдың эмоционалды жағдайдан туындағанын айтқан.

Олардың айтуынша, айтылған сөздер мен әрекеттер эмоциядан туындаған және өздерінің шынайы көзқарасын білдірмейді. Сонымен қатар, оқиға барысында тараптар бір-біріне жеңіл физикалық күш қолданғаны анықталды. Қатысушылар бір-бірінен кешірім сұрап, татуласты және болған жағдайға өкінетіндіктерін білдірді. Сондай-ақ олар азаматтарды бір-біріне құрметпен қарауға, кез келген келіспеушіліктерді бейбіт жолмен шешуге шақырды.

"Тексеру нәтижесі бойынша олардың әрекеттеріне құқықтық баға берілді. Екі қатысушыға да кәмелетке толмаған бұзақылық әрекет фактісі бойынша әкімшілік іс қозғалды. Сот шешімімен олар 20 АЕК көлемінде айыппұл түрінде әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Полиция тұрмыстық келіспеушіліктер, қарым-қатынас мәселелері немесе тілдік ерекшеліктер еш жағдайда да қақтығыс, арандатушылық және қоғамдық тәртіпті бұзу үшін негіз болмауы тиіс екенін баса айтады. Ұлттық немесе тілдік тақырыптарды пайдаланып, дауды ушықтыру әрекеттері қоғам үшін қауіпті және қабылданбайды деп қарастырылады. Қоғамымыздың негізі – өзара сыйластық, бірлік пен келісім. Бұл құндылықтар өзгермейтін, маңызды қағида болып табылады". Алматы қалалық полиция департаменті

Айта кетсек, Токио губернаторы Қасым-Жомарт Тоқаевты қазақ тілінде қарсы алған болатын.

