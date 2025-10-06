Алматыда жол үстіндегі көлік жүргізушілерінің төбелесі полиция назарына ілінді
Сурет: Zakon.kz
Желіде тас жол үстіндегі жүргізушілердің төбелесі таспаланған видео тарады. Видеодан бір ер адамның сөмкесінен пышақ алып шыққанын, оны жан-жағына сермегенін көруге болады. Куәгерлер оларды ажыратуға тырысты. Zakon.kz түсініктеме алу үшін Алматы қалалық ПД баспасөз қызметіне жүгінді.
Жанжалға қатысушылардың жеке басы анықталып, оларды ұстау шаралары қабылданып жатқаны белгілі болды. Аталған факті бойынша Алатау аудандық полиция басқармасы қылмыстық іс қозғады.
"Олардың әрқайсысының іс-әрекеттері жан-жақты тексеріліп, тергеу нәтижелері бойынша ҚР заңнамасына сәйкес құқықтық баға берілетін болады. Сонымен қатар, полиция кез-келген жанжалды жағдайларды тек құқықтық алаңда шешу керек екенін еске салады. Агрессия мен зорлық-зомбылық даулы мәселелерді шешудің тәсілі емес және ол қылмыстық жауапкершілікке әкеліп соғады". Алматы қаласы ПД баспасөз қызметі
