#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
522.49
601.07
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
522.49
601.07
6.47
Қоғам

Есірткі қылмысына қатысты 900-ден астам құқық бұзушылық тіркелді

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2025 12:56 Фото: Zakon.kz
Жыл басынан бері Астанада есірткі қылмысына қатысты 900-ден астам құқық бұзушылық тіркелді. Күдіктілерден 420 келідей есірткі заты тәркіленген.

Бұл туралы қалалық полиция департаментінің өкілдері мәлімдеді.

Құқық қорғаушылар осындай қылмыстардың алдын алу мақсатында студенттермен кездесіп, түсіндіру жұмыстарын жүргізді.

Қатысушыларға бейнеролик көрсетіліп, есірткіні сақтағаны, таратқаны немесе тұтынуға итермелегені үшін Қылмыстық жауапкершілік көзделгенін ескертілді, деп жазады qazaqstan.tv.

Сондай-ақ, жастарды күмәнді сілтемелерге кірмеуге, заңсыз табыс көздерінен аулақ болуға шақырды. Айта кетейік, биыл елорда әкімдігі мүделлі органдармен бірлесіп есірткіге қарсы 700-ге таяу іс-шара өткізген.

Ішкі істер министрі 2025 жылды "Қылмыстың алдын алу жылы" деп жариялады. Осыған байланысты алдын алу және түсіндіру жұмыстарын кеңінен жүгізіп жатырмыз. Бізге медиа тұлғалар, актерлер мен спортшылар да көмектесіп жүр. Мақсатымыз – салауатты өмір салтын насихаттап, жастардың құқықтың сауатын жетілдіру. Дамир Байбазаров, қалалық ПД есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының аға жедел уәкілі

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда жыл басынан бері есірткі саудасының 100-ден астам дерегінің жолы кесілді
09:40, 26 шілде 2023
Алматыда жыл басынан бері есірткі саудасының 100-ден астам дерегінің жолы кесілді
Қарағанды облысында тәркіленген 200 келіден астам есірткі жойылды
12:59, 23 ақпан 2024
Қарағанды облысында тәркіленген 200 келіден астам есірткі жойылды
ІІМ: Екі айда 900-ден астам есірткі құқық бұзушылығы анықталды
14:13, 05 желтоқсан 2024
ІІМ: Екі айда 900-ден астам есірткі құқық бұзушылығы анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: