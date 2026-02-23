#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
494.66
581.87
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
494.66
581.87
6.43
Қоғам

Елордада жыл басынан бері тыныштықты бұзудың 5 мыңға жуық фактісі тіркелді

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.02.2026 11:36 Фото: Zakon.kz
Астанада жыл басынан бері ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 437-бабы бойынша 5 мыңға жуық құқық бұзушылық дерегі тіркелді.

Бұл – қоғамдық тәртіп пен тұрғындардың тыныштығын қамтамасыз ету бойынша атқарылып жатқан профилактикалық жұмыстардың өзектілігін тағы бір мәрте айғақтайды.

Құқық бұзушылар қатарына пәтерлерінде музыка дыбысын қатты шығарғандар, көлік ішінен дыбыс күшейткіштер арқылы әуен қосқандар, түнгі уақытта құрылыс немесе жөндеу жұмыстарын жүргізгендер тіркелуде. Мәселен, Бейбарыс Сұлтан көшелерінің біріндегі көпқабатты үйдің тұрғыны бірнеше рет ескерту алғанына қарамастан, түнгі сағат 02.30 шамасында үйінде шулап,қатты шығарып, көршілердің тыныштығын бұзған.

Оқиға орнына келген учаскелік полиция инспекторлары тарапынан тиісті хаттама толтырылды. Сонымен қатар елорда аудандары бойынша тәртіп сақшыларының қатысуымен жедел-алдын алу іс-шаралары тұрақты түрде ұйымдастырылып келеді.

Қоғамдық тәртіпті бұзушыларға қатысты құқықтық түсіндіру жұмыстары да қатар жүргізілуде. Астана қаласы полиция департаменті қала тұрғындары мен қонақтарын тыныштық сақтау ережелерін қатаң ұстануға шақырады. Әсіресе, көпқабатты үйлерде тұратын азаматтардың көршілеріне құрметпен қарап, дауыс деңгейін бақылауда ұстауы – өзара сыйластықтың белгісі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Елордада полицейлер түнгі уақытта тыныштықты бұзудың алдын алуда
11:46, 13 қараша 2025
Елордада полицейлер түнгі уақытта тыныштықты бұзудың алдын алуда
Астанада түнгі уақытта тыныштықты бұзудың 6 мыңға жуық дерегі тіркелді
12:37, 12 наурыз 2025
Астанада түнгі уақытта тыныштықты бұзудың 6 мыңға жуық дерегі тіркелді
Елімізде жыл басынан бері тәртіпке бағынбаған 400-ге жуық жолаушы пойыздан түсірілді
16:50, 16 шілде 2025
Елімізде жыл басынан бері тәртіпке бағынбаған 400-ге жуық жолаушы пойыздан түсірілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Капитан "Барыса" достиг знакового достижения в КХЛ
15:18, Бүгін
Капитан "Барыса" достиг знакового достижения в КХЛ
Олимпийский обидчик Нурбека Оралбая проведёт дебютный бой в промоушене Усика
15:06, Бүгін
Олимпийский обидчик Нурбека Оралбая проведёт дебютный бой в промоушене Усика
Итальянский гонщик "Астаны" занял второе место во французской гонке
14:39, Бүгін
Итальянский гонщик "Астаны" занял второе место во французской гонке
Казахстан на "малом чемпионате мира по боксу": здесь били Хабиба и нокаутировали Джалолова
14:09, Бүгін
Казахстан на "малом чемпионате мира по боксу": здесь били Хабиба и нокаутировали Джалолова
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: