Қоғам

Қостанайда бірнеше ауылға ауыз су тартылды

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2025 13:10 Фото: freepik
Қостанай облысындағы Әулиекөл ауданының 4 ауылында су тарату пункті пайдалануға берілді. Осылайша елді мекендер толық ауыз сумен қамтылды.

Бұған дейін Көктал, Первомай, Юлеев, Новосёлов ауылының тұрғындары ауыз суды аудан орталығынан тасып ішетін, деп жазады qazaqstan.tv.

Алда енді үй-үйге құбыр тартылады. Жалпы облыс бойынша биыл өңірдегі 37 елді мекенге су құбырын өткізу үшін бюджеттен 30 млрд тенгеден астам қаржы бөлінген.

Біз оған дейін ішетін ауыз суды ауданнан тасып жүретінбіз. Қазір енді өзіміздің ауылға су тартылды. Осы жерден аламыз суды, соған өте қуаныштымыз. Ермек Ілияс, ауыл тұрғыны
Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
