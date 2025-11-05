#Халық заңгері
Қоғам

Салық күнтізбесі: қараша айында қандай салықтарды төлеу керек

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2025 13:24 Фото: pexels
2025 жылдың қараша айында салық төлеушілер ай сайынғы және тоқсандық салық есептіліктерін уақтылы тапсырып, бюджетке міндетті төлемдерді жүргізуі тиіс, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті қараша айында қандай салықтар мен төлемдерді және қай күнге дейін төлеу қажет екенін еске салды.

Салық есептіліктерін тапсыру мерзімдері

17 қарашаға дейін:

101.03 және 101.04 нысандары – резидент пен резидент еместердің кірісінен ұсталған КТС бойынша есеп (3-тоқсан);

200.00 нысаны – ЖТС және әлеуметтік салық бойынша декларация (3-тоқсан);

300.00 нысаны – ҚҚС бойынша декларация (3-тоқсан);

400.00, 421.00 нысандары – акциз бойынша декларация және құрылымдық бөлімшелер/нысандар бойынша есеп (қыркүйек);

570.00 нысаны – экспортқа салынатын ренталық салық бойынша декларация (3-тоқсан);

590.00 нысаны – пайдалы қазбаларды өндіру салығы бойынша декларация (3-тоқсан);

710.00 нысаны – ойын бизнесіне салынатын салық бойынша декларация (3-тоқсан);

880.00 нысаны – цифрлық майнинг үшін төлем бойынша декларация (3-тоқсан);

913.00 нысаны – бөлшек салықтың арнаулы салық режимі бойынша декларация (3-тоқсан).

20 қарашаға дейін:

328.00 нысаны – тауарлар импорты және жанама салықтарды төлеу туралы өтініш (қазан).

Салықтар мен төлемдерді төлеу мерзімдері

20 қарашаға дейін:

ЕАЭО аясындағы қосылған құн салығы (ҚҚС) – қазан айы үшін;

Акциз – соның ішінде ЕАЭО елдерінен импортталған тауарлар бойынша (қазан).

25 қарашаға дейін:

Корпоративтік табыс салығы (КТС) – қараша айының аванстық төлемдері;

КТС және жеке табыс салығы (ЖТС) – қазан айында төленген кірістерден ұсталған;

Жеке кәсіпкерлердің (ЖК) арнайы мобильді қосымша арқылы СНР қолданған жағдайда қазан айына арналған ЖТС;

КТС және ЖТС – бөлшек салықтың арнаулы салық режимін қолданушылар үшін (3-тоқсан);

ҚҚС, ренталық салық, пайдалы қазбаларды өндіру салығы, роялти, өндірістік бонус, ойын бизнесі салығы, цифрлық майнинг үшін төлем – (3-тоқсан);

Заңды тұлғалардың ағымдағы төлемдері – жер және мүлік салығы бойынша;

Радиожиілік спектрін пайдалану, жер учаскелерін пайдалану, сыртқы (визуалды) жарнаманы орналастыру үшін төлемдер;

Әлеуметтік салық, бірыңғай төлем, әлеуметтік аударымдар, МӘМС жарналары мен аударымдары, міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ), жұмыс берушінің МЗЖ және ерікті зейнетақы жарналары – қазан айы үшін.

Мемлекеттік кірістер органы кәсіпкерлер мен ұйымдарға салық міндеттемелерін уақытылы орындау қажеттігін ескертеді, себебі мерзімін өткізу өсімпұл мен айыппұлдарға әкеп соғуы мүмкін.

