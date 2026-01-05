Салық күнтізбесі: 2026 жылдың қаңтарында қашан және қандай салықтарды төлеу керек
2026 жылғы қаңтарда ҚР жаңартылған Салық кодексінің енгізілуіне байланысты 2025 жылғы желтоқсан айындағы салық есептілігін ұсыну және міндетті төлемдерді төлеу мерзімдері ерекше маңызға ие, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алматының мемлекеттік кірістер департаменті салық есептілігі мен төлемдері бойынша негізгі күндерді атады.
15 қаңтар:
- 400.00, 421.00 – акциздер бойынша декларация және 2025 жылғы қарашадағы құрылымдық бөлімшелер немесе объектілер үшін есеп айырысу нысандары.
20 қаңтарға дейін:
- 328.00-нысан – 2025 жылғы желтоқсандағы тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтініш.
Сонымен қатар, төлеу керек:
5 қаңтарды қоса алғанда:
- 2025 жылғы желтоқсандағы жеке практикамен айналысатын тұлғалардың табыстары бойынша ЖТС.
20 қаңтарға дейін:
- 2025 жылғы желтоқсандағы ЕАЭО-ға ҚҚС;
- 2025 жылғы желтоқсандағы Акциз, оның ішінде ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің аумағынан импортталған тауарлар бойынша.
26 қаңтар:
- КТС, 2026 жылғы қаңтардағы аванстық төлемдер;
- 2025 жылғы желтоқсанда төленген резиденттер мен резидент нестердің кірістерінен төлем көзіндегі КТС, ЖТС;
- ҚР-ға жіберілген шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың, резидент емес заңды тұлғаның, шетелдік персоналдың 2025 жылғы желтоқсанда Төлеген кірістерінен төлем көзіндегі ЖТС;
- радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін, жер учаскелерін пайдаланғаны үшін, сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастырғаны үшін төлемақы бойынша ағымдағы төлемдер;
- Әлеуметтік салық, бірыңғай төлем, 2025 жылғы желтоқсандағы МӘМС, МЗЖ, МКЗЖ, МКЗЖ-ға әлеуметтік аударымдар мен жарналар.
