#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
522.49
601.07
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
522.49
601.07
6.47
Қоғам

Павлодар өңірінде қараусыз жайылған мал саны артып отыр

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2025 16:44 Фото: primeminister.kz
Павлодар облысында полицейлер жыл басынан бері 18 мыңнан астам ауыл шаруашылығы жануарын айыптұраққа қамады.

Қараусыз жайылған мал мәселесі өңірде жыл бойы өзекті болып отыр. Мал иелерінің немқұрайдылығы салдарынан жануарлар жиі жол-көлік оқиғаларына себеп болып, кей жағдайларда қылмыстық әрекеттердің нысанына айналуда.

Мәселен, Ақсу қаласының полициясына Павлодар – Қызылорда автожолының 72-шақырымында жеті бас ірі қараның жол бойында жүргені туралы хабарлама түскен. Мал жол жиегінде жайылып жүріп, кейін жүріс бөлігіне шыққан. Барлық жануарлар арнайы айыптұраққа қамалып, иесі анықталғаннан кейін әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

"Биылғы жылдың 10 айында мал жаю ережелерін бұзғаны үшін 2113 мал иесіне әкімшілік айыппұл салынды. Жалпы 18 мыңнан астам бас мал айыптұраққа қамалды", – деді Павлодар облысы Полиция департаменті Қоғамдық қауіпсіздік басқармасы бастығының міндетін атқарушы Азамат Күркебаев.

Полиция департаменті мал иелеріне ауа райының қолайсыз мезгілінде сақтық шараларын күшейтуді, қараусыз малдың автожолдарға шығуына жол бермеуді және мал ұрлығының алдын алу мақсатында жануарларды қараусыз қалдырмауды ескертті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қарағанды облысында қызылша жұқтырғандардың саны артып барады
15:23, 29 қараша 2023
Қарағанды облысында қызылша жұқтырғандардың саны артып барады
Павлодар облысында полицейлер үйінен кетіп қалған жасөспірімді отбасына қайтарды
12:54, 05 тамыз 2025
Павлодар облысында полицейлер үйінен кетіп қалған жасөспірімді отбасына қайтарды
Павлодар облысында биыл мыңнан аса алаяқтық фактісі тіркелген
12:33, 25 қыркүйек 2024
Павлодар облысында биыл мыңнан аса алаяқтық фактісі тіркелген
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: