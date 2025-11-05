Алматы әуежайындағы рейстердің жаппай кешігуінің себебі белгілі болды
2025 жылғы 5 қараша күні таңнан бері Алматы халықаралық әуежайында ондаған рейс кешікті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Себеп – ауа райының қолайсыздығы.
"Күрделі метеожағдайларға байланысты бірқатар ұшып шығатын рейстер кейінгі уақытқа шегерілді. Әуежайдың барлық қызметі күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр – кешігулерді барынша азайту шаралары қабылдануда. Жолаушылар мен экипаж қауіпсіздігі – біздің басты басымдығымыз", - делінген Алматы халықаралық әуежайының баспасөз қызметі таратқан хабарламада.
Жолаушыларға өз рейстері туралы өзекті ақпаратты әуе компанияларынан алдын ала нақтылауға және әуежайдың ресми сайты alaport.com арқылы жаңартуларды қадағалауға кеңес берілді.
"Қалыптасқан жағдайға түсіністікпен қарауыңызды және кестеде мүмкін болатын өзгерістерді ескерулеріңізді сұраймыз", - деп хабарлады әуежайдың баспасөз қызметі.
Еске салайық, бұған дейін Алматы полиция департаменті 5 қарашада түнде жауған қардан кейін Алматыда 17 жол-көлік оқиғасы тіркелгенін хабарлаған еді.
