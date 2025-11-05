Алматыда алғашқы қардан кейін 17 жол-көлік оқиғасы тіркелді
Сурет: ҚР ІІМ
Алматы қаласының полиция Департаменті Баспасөз қызметінің 2025 жылдың 5 қарашасында берген ақпаратына сай, түнде жауған қардан кейін Алматыда 17 жол-көлік оқиғасы тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ресми ақпаратқа сүйенсек, кешкі сағат 18:00-ден таңғы 06:00-ге дейін Алматыда 17 жол-көлік оқиғасы болды. Абырой болғанда, қаза болғандар жоқ, ал 6 адам жарақат алған.
Полиция жол апаттарының негізгі себебі ретінде қашықтықты сақтамау, жылдамдықты дұрыс таңдамау және жол қатысушылардың зейінсіздігін атады.
"Алғашқы қар әрдайым жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер үшін қиындық тудырады. Жол беті тайғақ болып, тежеу жолы ұзарады. Сондықтан жүргізушілерге сақ болуды, жылдамдықты азайтуды және кенеттен маневр жасамауды ұсынамыз", – деді Алматы қаласы ПД Қоғамдық қауіпсіздік басқармасы бастығының орынбасары Тимур Ноғайбаев.
Полиция көліктерді қысқы маусымға дайындау, жүйелерді тексеру және жазғы дөңгелектерді қысқыға ауыстыру қажеттігін еске салды. Жаяу жүргіншілерге жолдан абай өту, жарық шағылыстырғыш құралдарды пайдалану және рұқсат етілмеген жерден жолды кесіп өтпеу ұсынылады.
Алматы полициясы барлық жол қатысушыларын сақтыққа шақырады.
