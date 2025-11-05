#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
522.49
601.07
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
522.49
601.07
6.47
Оқиғалар

Алматыда алғашқы қардан кейін 17 жол-көлік оқиғасы тіркелді

Түнде жауған қардан кейін Алматыда 17 жол-көлік оқиғасы тіркелді, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2025 09:04 Сурет: ҚР ІІМ
Алматы қаласының полиция Департаменті Баспасөз қызметінің 2025 жылдың 5 қарашасында берген ақпаратына сай, түнде жауған қардан кейін Алматыда 17 жол-көлік оқиғасы тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми ақпаратқа сүйенсек, кешкі сағат 18:00-ден таңғы 06:00-ге дейін Алматыда 17 жол-көлік оқиғасы болды. Абырой болғанда, қаза болғандар жоқ, ал 6 адам жарақат алған.

Полиция жол апаттарының негізгі себебі ретінде қашықтықты сақтамау, жылдамдықты дұрыс таңдамау және жол қатысушылардың зейінсіздігін атады.

"Алғашқы қар әрдайым жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер үшін қиындық тудырады. Жол беті тайғақ болып, тежеу жолы ұзарады. Сондықтан жүргізушілерге сақ болуды, жылдамдықты азайтуды және кенеттен маневр жасамауды ұсынамыз", – деді Алматы қаласы ПД Қоғамдық қауіпсіздік басқармасы бастығының орынбасары Тимур Ноғайбаев.

Полиция көліктерді қысқы маусымға дайындау, жүйелерді тексеру және жазғы дөңгелектерді қысқыға ауыстыру қажеттігін еске салды. Жаяу жүргіншілерге жолдан абай өту, жарық шағылыстырғыш құралдарды пайдалану және рұқсат етілмеген жерден жолды кесіп өтпеу ұсынылады.

Алматы полициясы барлық жол қатысушыларын сақтыққа шақырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда көлік апатынан 17 жастағы қыз мерт болды
01:14, 28 қаңтар 2023
Алматыда көлік апатынан 17 жастағы қыз мерт болды
Алматыда тепловоз жолаушылар автобусын қағып кетті: зардап шеккендер бар
14:16, 26 қараша 2024
Алматыда тепловоз жолаушылар автобусын қағып кетті: зардап шеккендер бар
Өткен демалыста Ақмола облысында 30-ға жуық жол-көлік оқиғасы тіркелді
17:36, 23 қазан 2023
Өткен демалыста Ақмола облысында 30-ға жуық жол-көлік оқиғасы тіркелді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: