Қоғам

"Үркер - 2025" ұлттық сыйлығының номинанттары белгілі болды

&quot;Үркер - 2025&quot; ұлттық сыйлығының номинанттары анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2025 18:00 Сурет: Zakon.kz
Баспа, радио, интернет-журналистика саласындағы "Үркер - 2025" ұлттық сыйлығының номинанттары анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Биыл ұлттық бәйге 11 номинация бойынша өткізілді. Байқауға журналистерден 400-ден астам өтінім келіп түсті. Үміткерлер арасынан үздік жұмыстарды анықтау үшін тәжірибелі журналистер мен медиа-менеджерлерден құралған тәуелсіз қазылар алқасы жұмылды.

Нәтижесінде шорт-листке 44 номинант енді.

"Үркер - 2025" ұлттық бәйгесінің жеңімпаздары 7 қараша күні белгілі болады. Лауреаттарды марапаттау рәсімі Астана қаласы "Қазмедиа" орталығында өтеді. Жеңімпаздарға "Үркер" естелік мүсіншесі және бір миллион теңге мөлшеріндегі ақшалай сыйлық табысталады.

"Үркер – 2025" ұлттық сыйлығының номинанттары

Жылдың үздік сұхбаты:

  • Әсет Қали – «Айқын» газеті
  • Ризабек Нүсіпбек – «ҚазАқпарат» халықаралық ақпарат агенттігі
  • Бауыржан Карипов – Qaz365.kz ақпарат агенттігі
  • Тоғжан Ғани – «Время» газеті

Жылдың үздік репортажы:

  • Иван Сухоруков – Tengrinews.kz сайты
  • Ризабек Нүсіпбек – «ҚазАқпарат» халықаралық ақпарат агенттігі
  • Ольга Золотых – Zakon.kz сайты
  • Ләззат Құсаинова – Liter.kz сайты

Әлеуметтік тақырыптағы үздік материал:

  • Тамара Вааль – Vlast.kz сайты
  • Мұрат Аяғанов – «Егемен Қазақстан» газеті
  • Бота Ибраева – Zakon.kz сайты
  • Көктем Қарқын – «Айқын» газеті

Жылдың үздік журналистік зерттеуі:

  • Алтынай Сағындықова – «ҚазАқпарат» халықаралық ақпарат агенттігі
  • Ерсін Мұсабеков – Ortalyq Qazaqstan газеті
  • Рыскелді Жахман – Inbusiness.kz ақпарат агенттігі
  • Майра Ерғали – «Атырау» газеті

Жылдың үздік аналитикалық материалы:

  • Балжан Смаилова – Inbusiness.kz ақпараттық агенттігі
  • Шапағат Әбдір – «Астана Ақшамы» газеті
  • Айнұр Шошаева – Kursiv қоғамдық-саяси медиасы
  • Илья Пащенко – «Казахстанская правда» газеті

Радиостанциядағы үздік жоба:

  • «Нысана» – «Шалқар» ұлттық радиоарнасы
  • «Ұрпақтар ұмытпайды» – 102 FM радиосы
  • «Еңбек адамы» - ORDA FM радиосы
  • «Тіл білімі, саясаты» – ALQA радиосы

Жылдың үздік фотосуреті:

  • Юрий Беккер – «Казахстанская правда» газеті
  • Игорь Бургандинов – «Казахстанская правда» газеті
  • Қуандық Төлемісов – «Актюбинский вестник» газеті
  • Алтынбек Қартабай – «Ар-Ай» газеті

Жылдың үздік жаңалықтар порталы:

  • Zakon.kz
  • Newtimes.kz
  • Inbusiness.kz
  • Adyrna ұлттық порталы

Үздік өңірлік БАҚ:

  • «Астана ақшамы» газеті
  • Life09 ақпарат агенттігі
  • «Жаңақорған тынысы» газеті
  • Lada.kz ақпарат агенттігі

Жылдың үздік подкасты:

  • Айқап
  • Qstar Group
  • «Қазақстан тарихы»
  • «Qalam»

Жылдың үздік YouTube-арнасы:

  • Tengri TV
  • Эксперты KZ
  • Aigerim Seifolla
  • The Фермер
Айдос Қали
